Datos Clave Esteban Grimalt: cuestionó la cancelación de los Juegos Nacionales y Paranacionales. Pidió desarrollo para los jóvenes: “Espero que se ordenen las cosas”, señaló. La labor de la ministra Duco: la apoyó, pero reconoció “dificultades”.

Siguen los ecos del recorte gubernamental de más de 5 mil millones que afectó hace algunas semanas al deporte chileno, con la cancelación de los Juegos Nacionales y Paranacionales, loa que significa una importante oportunidad para los atletas que están dando sus primeros pasos en la competencia.

Sobre este tema se refirió Esteban Grimalt, destacado voleibolista de playa chileno, quien junto a su primo Marco ya han participado en tres Juegos Olímpicos en su carrera, preparándose para buscar la clasificación a unos cuartos.

¿Qué dijo Esteban Grimalt sobre suspensión de Juegos Nacionales y Paranacionales?

Esteban Grimalt conversó con Al Aire Libre en un evento de tenis organizado por la marca Stella Artois, instancia en la que señaló: “Lo ideal es que se realicen ese tipo de torneos y que, sobre todo, el desarrollo es donde yo creo más al debe estamos”.

“Si bien tenemos muchos deportistas de alto rendimiento, podrían ser muchísimos más si el desarrollo estuviera más fuerte. Así que espero que las cosas se ordenen, espero que las cosas resulten y se pueda potenciar desde la base”, agregó la estrella del deporte nacional.

Esteban Grimalt y su análisis del desempeño de la ministra Natalia Duco

También se le consultó a Esteban Grimalt por los primeros meses de desempeño de la ministra del Deporte, Natalia Duco, expresando: “Es un nuevo proceso para ella, me imagino que no es algo fácil, es algo distinto a lo que estamos acostumbrados”

“Ha tenido sus dificultades, así que me imagino que es difícil, pero le mando todo el apoyo. Lo que todos queremos es lo mejor para el deporte, así que espero que le vaya bien en ese sentido en su trabajo y que el deporte se siga desarrollando tanto a nivel competitivo como a nivel de desarrollo social”, sentenció.