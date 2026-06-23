Los Cóndores presentaron oficialmente la nueva camiseta que vestirá la selección chilena de rugby durante su participación en la Nations Cup, torneo que reunirá a destacados exponentes internacionales y que representa un nuevo desafío para el combinado nacional camino al Mundial 2027 en Australia.

La nueva indumentaria fue diseñada para reflejar la identidad de Chile dentro y fuera de la cancha, incorporando elementos que representan a nuestro país como lo son las Torres del Paine. Esto junto con la historia, el carácter y la evolución que ha experimentado el rugby nacional durante los últimos años. Además de su propuesta estética, la camiseta incorpora tecnología de alto rendimiento desarrollada por Marathon Sports, orientada a optimizar la comodidad y desempeño de los jugadores en competencia.

Los Cóndores están felices con la nueva camiseta de Chile

Clemente Saavedra, jugador de Los Cóndores, se mostró muy contento con la nueva indumentaria nacional: “Me gustó mucho, creo que es importante tener una buena armadura, sobre todo sabiendo los desafíos que se nos vienen. Marathon es una empresa deportiva que ha tenido avances significativos en todo lo que es comodidad y para nosotros tener una rica polera nos sirve para jugar bien”.

El lanzamiento reunió a autoridades, representantes de la Federación Deportiva Nacional de Rugby de Chile, jugadores del seleccionado nacional y cuerpo técnico, quienes pudieron conocer en detalle la nueva equipación que acompañará a Los Cóndores en una temporada clave para el crecimiento de la disciplina.

El presidente de la Federación, Cristian Rudolff, también se vio contento con la nueva armadura de Los Cóndores: “Es una camiseta que transmite lo que es nuestra geografía, las montañas de Chile y una cordillera nevada que nos representará en todos los lugares del mundo en donde vayamos a jugar y a defender los colores de nuestro país”.

¿Qué se juega Chile en la Nations Cup de Rugby?

La Nations Cup aparece como una nueva oportunidad para que el rugby chileno continúe consolidando su presencia en el escenario internacional, enfrentando rivales de alto nivel y fortaleciendo el proceso de desarrollo que ha llevado a Los Cóndores a alcanzar hitos históricos durante los últimos años y pensando sobre todo en el camino para el Mundial 2027.

Sobre este desafío, Saavedra comentó: “Jugamos contra equipos que están en nuestro mismo nivel, pero juegan en el hemisferio norte. Hace mucho tiempo que no se nos da la oportunidad de jugar contra ellos. Queremos transmitir un mensaje que el rugby sudamericano y el hemisferio sur hacen muy bien las cosas, los cupos a los mundiales los están privilegiando a los del norte y es una buena oportunidad para que hable el rugby sudamericano”.

¿Cuándo juega Chile en la Nations Cup de Rugby?

La Nations Cup de Rugby se divide en dos ventanas en julio y noviembre: Los Cóndores jugarán sus tres primeros partidos en Chile, ante Rumania el 4 de julio en el estadio Nacional, frente a Hong Kong el 11 de julio en el estadio Sausalito de Viña del Mar y contra Georgia el 18 de julio en La Portada de La Serena.