Datos Clave Cuartos en el medallero: Chile cerró con 49 medallas de oro en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 ¡Histórico!: Nunca antes había cosechado tantas presas doradas fuera de casa. en 1986 sacó 50 oros en nuestro país La remontada: Estabamos seis oros abajo de Venezuela cuando restaban dos jornadas y se dio vuelta la situación

El Team Chile cerró con broche de oro su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La delegación nacional finalizó en el cuarto lugar del medallero con 49 medallas de oro y un total de 175 preseas.

El balance final, además, dejó 58 medallas de plata y 68 de bronce, cifras que solo fueron superadas por Brasil, Argentina y Colombia en la cita continental disputada en suelo argentino.

La remontada del Team Chile en el medallero de Santa Fe 2026

El cierre de la delegación criolla fue simplemente notable. Los deportistas nacionales llegaron a estar seis oros abajo de Venezuela, en un 39-45 que complicaba las aspiraciones chilenas de meterse entre los cuatro mejores.

Sin embargo, una épica penúltima jornada con nueve medallas doradas le permitió al Team Chile igualar a los venezolanos en 48 oros, quedando arriba gracias a la mayor cantidad de platas.

La diferencia se estiró definitivamente en la última jornada, cuando el tenis de mesa aportó el oro número 49 para sellar el 49-48 final en la pelea por el cuarto puesto.

La mejor actuación del Team Chile fuera de casa

Las cifras conseguidas en Santa Fe 2026 quedaron para la historia, ya que se trata de la cosecha de medallas más grande que ha logrado una delegación chilena fuera del país.

Además, es la mejor actuación desde Santiago 1986, edición en la que el Team Chile alcanzó los 50 oros, pero jugando como local en aquella ocasión.