Datos Clave ¡Tremenda!: Valentina Toro se queda con un oro en karate en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 ¡Emotivo!: La deportista nacional estuvo un importante tiempo lejos de la competencia ¿Cómo va Chile?: Lleva 38 preseas doradas y está en el quinto puesto del medallero

Valentina Toro volvió a lo más alto del podio: La karateca nacional se colgó la medalla de oro en la categoría kumite -55 kilos de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en una jornada especial para el Team Chile.

El logro tiene un valor enorme para la deportista de 26 años, ya que se trataba de su regreso a la competencia oficial después de nueve meses de inactividad producto de la rotura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

El camino de Valentina Toro al oro en Santa Fe 2026

Valentina Toro se impuso en todas sus peleas en esta jornada, venciendo por 5-0 a la colombiana Mariana Niñera, por 7-1 a la boliviana Sol Sandoval y por 1-0 a la venezolana Bárbara Pérez, en la que fue su lucha por el oro.

La competencia de los -55 kilos se disputó bajo el sistema de round robin, es decir, todas contra todas, por lo que la chilena debió sumar sus victorias a lo largo de toda la jornada para quedarse con el primer lugar.

El regreso de Valentina Toro tras la lesión

Valentina Toro sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha en noviembre del año pasado, tras competir en el Mundial de Karate de El Cairo, lo que la obligó a pasar por un largo proceso de recuperación.

“Independiente de lo que pase, estoy muy feliz y agradecida con volver, valorando este momento más que nunca”, había señalado la deportista en la previa de su estreno en Argentina.

De hecho, la karateca siempre tuvo claro cuál era su objetivo durante la rehabilitación: en mayo pasado ya había declarado que apuntaba justamente a llegar a los Juegos Suramericanos.

El palmarés de Valentina Toro con el Team Chile

Con esta presea, Valentina Toro se transformó en bicampeona suramericana, ya que también se había quedado con el oro en Asunción 2022, edición en la que además fue abanderada de la delegación chilena.

La deportista de la Usach tiene un currículum enorme para sus 26 años: fue campeona mundial Sub 21 en 2019, ganó el oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 ante la cubana Baurelys Torres, se colgó tres medallas de oro en la Premier League, el circuito más importante del karate mundial, y en 2025 logró un histórico bronce en los Juegos Mundiales de Chengdú.