Un capítulo más: barristas de U de Chile se acercaron al estadio Nacional a celebrar la conquista de la Supercopa a costa de Colo Colo y lanzaron fuegos de artificio, afectando el desarrollo de la serie de Copa Davis entre Chile y Luxemburgo.

También provocaron el cierre temporal de la estación de metro Estadio Nacional, ya que protagonizaron algún tipo de desórdenes en las afueras del recinto deportivo.

😡 La Copa Davis sufrió por culpa de barristas de U de Chile

Se estaba jugando el cuarto punto del Chile vs Luxemburgo en Copa Davis, cuando el lanzamiento de artefactos pirotécnicos provocó un ruido ensordecedor en el court central Anita Lizana del Centro de Tenis y Deportes de Raqueta.

Lo peor es que esto obligó la paralización del juego entre el chileno Daniel Núñez y el luxemburgués Louis Van Hereck por algunos minutos, en dos momentos cruciales: primero en el duodécimo juego del set inicial, cuando ambos jugadores luchaban por irse al tie break, y después en el mismo desempate, situación que afortunadamente no afectó al local.

Por suerte, las detenciones no fueron muy extensas y el partido terminó con normalidad.

🎇 Nicolás Massú se molestó por los fuegos artificiales

En un momento el court central parecía estar en Año Nuevo, debido a que había un espectáculo de fuegos artificiales, lo que era observado con rostro de evidente molestia por el capitán del equipo chileno de Copa Davis, Nicolás Massú.

La situación después se tornó intimidante, dado que se escuchaban dentro de la cancha sirenas de Carabineros tratando de mantener el Orden Público.

