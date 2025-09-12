Un sólido torneo es el que está haciendo el chileno Alejandro Tabilo (125° de la ATP) en el Challenger 100 de Guangzhou en China, en el que ya logró instalarse en semifinales y se acerca cada vez más al título de la competición en tierras chinas.

Por los cuartos de final del torneo, Tabilo se impuso al joven estadounidense Nishesh Basavareddy (108°), consiguiendo remontar un 5-7 en el primer set para terminar venciendo por 7-5 y 6-2 en dos horas y 35 minutos de partido.

🥎 Alejandro Tabilo vuelve a ganar posiciones en el ranking gracias a Guangzhou

Gracias a su gran victoria sobre Basavareddy, Tabilo no solo logra meterse en la ronda de los cuatro mejores del torneo asiático, ya que empieza a recuperar posiciones en la clasificación ATP.

Con el paso a semis, el nacido en Canadá ya ganó 25 puntos y asegura de momento dar el salto hacia el casillero 118 del ranking, recuperando siete lugares desde su ubicación actual.

Tabilo enfrentará a un Top 100 en semis de Guangzhou/ © Photosport

🎾 ¿Quién será el rival de Tabilo en semifinales?

El rival de Alejandro Tabilo en las semifinales del Challenger de Guangzhou será el australiano y primer favorito del torneo, Christopher O'Conell (89° del ranking ATP).

El historial entre Tabilo y O'Conell es favorable para el chileno, que ya venció al oceánico en dos oportunidades, la qualy de Indian Wells en 2023 y más recientemente en el ATP de Montecarlo, el pasado año.

El duelo entre Tabilo y su rival australiano debiese jugarse este mismo sábado 13 de septiembre, en horario a confirmar.

