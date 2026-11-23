Las surebets son un sistema de apuestas que permite asegurar una ganancia, independientemente de quién gane un partido determinado. Acá te explicamos qué son, cómo se calcula una apuesta segura paso a paso y con qué operadores nos resultó más práctico hacerlo desde Chile.

Para armar esta guía abrimos una cuenta nueva en 3 casas de apuestas, seguimos las cuotas del mismo evento durante varios días y medimos cuánto tardó cada retiro.

¿Qué son las surebets o apuestas seguras?

Una surebet es una jugada en la que cubres todos los posibles resultados de un mismo evento deportivo, repartiendo el dinero entre 2 o más opciones en las mejores casas de apuestas. También se les conoce como apuestas de arbitraje o apuestas seguras, y la gracia está en aprovechar que cada operador valora el mismo partido de manera distinta.

Para distinguir entre las surebets y una apuesta de valor, es necesario saber que en la surebet no hay pronóstico de por medio, solo aritmética y rapidez al colocar los boletos. En cambio, en la value bet apuestas a un solo lado porque crees que la cuota está más alta de lo que debería, con el riesgo correspondiente.

¿Cómo funciona el arbitraje deportivo?

El arbitraje deportivo es posible porque las casas de apuestas no siempre ofrecen las mismas cuotas para un mismo resultado. Es decir, cada operador tiene sus propios traders y modelos para calcularlas y las va ajustando según el dinero que recibe, las condiciones del partido y las noticias que van apareciendo.

En términos matemáticos, esto ocurre cuando la suma de las probabilidades implícitas de las mejores cuotas es inferior al 100%. Esa diferencia es el margen de la surebet y por lo general dura poco tiempo. Estos son los factores que más discrepancias nos generaron:

Volumen desigual de apuestas: si entra mucho dinero en un resultado, el operador puede reducir su cuota para equilibrar el mercado de apuestas, mientras que otro mantiene una cuota más alta.

si entra mucho dinero en un resultado, el operador puede reducir su cuota para equilibrar el mercado de apuestas, mientras que otro mantiene una cuota más alta. Márgenes distintos: algunas casas de apuestas ofrecen cuotas más competitivas en determinados torneos o mercados, mientras que otras ofrecen márgenes más amplios.

algunas casas de apuestas ofrecen cuotas más competitivas en determinados torneos o mercados, mientras que otras ofrecen márgenes más amplios. Noticias de última hora: una lesión, una alineación o un cambio relevante puede hacer que una casa de apuestas actualice sus cuotas antes que otra, lo que genera una diferencia temporal.

Tipos de surebets: prematch vs. en vivo

Las sure bets prematch son las que aparecen antes de que empiece el partido. Acá, las cuotas se mueven poco, tienes tiempo de calcular y revisar el boleto antes de confirmar. La contra es que las oportunidades escasean y el margen suele quedar entre 1% y 2%, así que hay que mover harto capital para que valga la pena.

Con las surebets en vivo las cuotas cambian con cada gol, tarjeta o quiebre de servicio y aparecen desajustes bastante más jugosos. Nosotros llegamos a ver diferencias cercanas al 4% en tenis con un set en juego, aunque duraron poquísimo y tuvimos que mantener las 2 pestañas abiertas y el monto ya escrito.

Si recién estás partiendo, creemos que te va a rendir más el prematch mientras le tomas el ritmo al cálculo. Y si ya tienes práctica, el live es donde de verdad se encuentran las buenas ventanas.

Cómo calcular una surebet paso a paso

La fórmula para calcular una sure bet consiste en dividir 1 entre cada cuota del evento, sumar los resultados y comprobar que el total sea menor que 1. Si se cumple, existe un margen de ganancia asegurada.

Elige el evento y el mercado de apuestas. Funciona mejor con mercados de 2 o 3 resultados, como el ganador en tenis o el 1X2 en fútbol. Compara las cuotas en todos los sitios donde tengas cuenta y quédate con la más alta de cada resultado. Calcula la probabilidad implícita dividiendo 1 entre cada cuota y sumando los resultados. Confirma que la suma sea menor a 1. Si te da 0,96, significa que hay un margen aproximado del 4%. Reparte el capital multiplicando el total que vas a jugar por la probabilidad implícita de cada resultado y dividiendo cada monto por la suma de todas las probabilidades. Así consigues que el retorno sea prácticamente el mismo, independientemente del resultado que obtenga. Coloca los boletos y revisa las cuotas. Antes de confirmar cada apuesta, comprueba que la cuota siga siendo la misma y que el monto aceptado coincida con tu cálculo. Si cambia una cuota o el sitio rechaza parte de la apuesta, debes recalcular antes de colocar el resto para no quedar expuesto a un único resultado.

Existen calculadoras de surebets online que hacen todo esto en un segundo y ya te entregan el reparto exacto. Igual te recomendamos hacerlo a mano las primeras veces, porque cuando entiendes de dónde sale cada número te das cuenta al tiro si una cuota se movió mientras estabas apostando.

Ejemplo práctico con cuotas y pesos chilenos

Para entender cómo funciona una surebet en la práctica, acá van 2 casos que armamos durante nuestras pruebas. El primero corresponde a un partido de tenis del US Open, con un capital total de $100.000 CLP y un mercado de 2 resultados, que es el formato más sencillo para comenzar.

Casa de apuestas y selección Cuota Probabilidad implícita Monto a apostar Retorno si acierta Novibet, jugador A 2,10 47,62% $49.400 CLP $103.740 CLP 1xBet, jugador B 2,05 48,78% $50.600 CLP $103.730 CLP Total Suma de 0,9640 96,40% $100.000 CLP Ganancia de $3.730 CLP

En este caso, las probabilidades implícitas suman 96,40%, por debajo del 100% necesario para que exista una surebet. Al repartir los $100.000 CLP en la proporción indicada, el retorno queda prácticamente igual, sin importar qué jugador gane. La diferencia entre ese retorno y el capital invertido es la ganancia teórica de unos $3.730 CLP.

Probamos el segundo caso en vivo, en un mercado 1X2 de fútbol europeo con el marcador 0-0 tras el minuto 20. Acá incorporamos a Bet365, pero como esta casa de apuestas trabaja en dólares, tuvimos que convertir parte del capital al tipo de cambio del día, lo que redujo ligeramente el margen.

Casa de apuestas y selección Cuota Probabilidad implícita Monto a apostar Retorno si acierta Novibet, local 2,45 40,82% $63.300 CLP $155.085 CLP Bet365, empate 3,60 27,78% $43.050 CLP $154.980 CLP 1xBet, visita 3,55 28,17% $43.650 CLP $154.958 CLP Total Suma de 0,9676 96,76% $150.000 CLP Ganancia cercana a $5.000 CLP

Acá ocurre lo mismo, pero con 3 resultados, o sea la suma de las probabilidades implícitas es de 96,76%, por lo que queda un margen cercano al 3,24%. Los $150.000 CLP se distribuyen entre las 3 selecciones de manera que el retorno sea prácticamente el mismo en cualquiera de los escenarios.

Como ves, hablamos de unos $3.730 CLP y $5.000 CLP de margen sobre el capital utilizado. En nuestra prueba, además, entre calcular y confirmar los 3 boletos del segundo caso tardamos menos de 2 minutos.

Cuánto se come el margen: comisiones, cambio de moneda y retiros

Una surebet deja entre 2 % y 5 % de margen, así que cualquier costo extra puede borrarlo. Un ejemplo con $100.000 en un partido de tenis: cuota 2,10 en la casa A y 2,05 en la casa B. La suma de probabilidades implícitas es 0,964, así que apostando $49.398 a 2,10 y $50.602 a 2,05 recuperas $103.735 gane quien gane: $3.735 de ganancia (3,7 %).

Ahora supongamos que la casa B la cargas con un monedero electrónico que cobra 4,49 % de conversión de moneda al depositar y al retirar:

Escenario Si gana la apuesta en A Si gana la apuesta en B Ambas casas en pesos chilenos, sin comisiones +$3.735 +$3.735 Casa B cargada con un monedero con 4,49 % de conversión +$1.463 −$3.195

La surebet deja de ser segura: según el resultado, ganas menos de la mitad o pierdes dinero. Por eso conviene:

Usar casas que operen en pesos chilenos y no cobren por retirar.

Depositar por transferencia, WebPay o MACH en lugar de monederos con conversión de moneda.

Mantener en cada casa un saldo por encima del retiro mínimo (suele ser de $10.000 a $15.000), para no dejar dinero atrapado entre una operación y otra.

Contar con los plazos de retiro: si tu capital queda bloqueado 3 a 5 días hábiles en una casa, no podrás usarlo en la siguiente surebet.

En nuestra guía de métodos de pago en casas de apuestas tienes, para cada método, qué casas lo aceptan y cuánto tardan los retiros.

¿Qué casas de apuestas conviene usar para hacer surebets en Chile?

Lo cierto es que no todas las casas de apuestas ofrecen esta posibilidad. Nosotros nos fijamos en 4 objetivos principales al realizar la comparación de cuotas y mercados de apuestas. De fijo, que tengan muchos mercados de apuestas por partido para encontrar desajustes y que las cuotas sean competitivas de verdad.

También que los retiros sean ágiles para mover el capital entre cuentas y que sus términos y condiciones no sean hostiles al arbitraje. Con esto te puedes ir haciendo un mapa mental de qué operador suele quedar alto y en qué deporte.

Novibet, la más cómoda para operar en pesos chilenos

De entrada, Novibet fue la que menos fricción nos dio para mover plata, porque todo está nominado en pesos y el depósito mínimo parte en $5.000 CLP con Webpay, Khipu y Mach. Sus cuotas mejoradas en el fútbol chileno y en LaLiga fueron las que más veces mostraron desajustes frente a operadores globales.

Lo que sí, el retiro es únicamente por transferencia bancaria con un mínimo de $10.000 CLP y una demora de 2 a 6 días hábiles. Para arbitraje eso pesa, ya que tu capital queda inmovilizado un buen rato.

Bet365, profundidad de mercados de apuestas aunque opere en dólares

Aquí Bet365 es posiblemente la plataforma con más mercados de apuestas por partido de las 3, lo que multiplica las oportunidades en hándicaps asiáticos, totales alternativos, córners y tarjetas. En tenis y básquetbol nos quedó alta varias veces cuando las otras 2 ya habían corregido su cuota.

El detalle es que opera en dólares y admite depósitos mínimos de $10 USD con tarjeta de débito o crédito, transferencia o AstroPay. Entonces, cada movimiento pasa por una conversión, así que tal vez te rinda más dejarla para surebets con margen holgado.

1xBet, retiros rápidos y muchísimos eventos por jornada

Algo en lo que destaca 1xBet es en sus más de 9.000 eventos abiertos, incluyendo ligas chicas donde las cuotas están menos afinadas. Esto abre algunas ventanas, sobre todo en el fútbol de Europa del Este y en los challengers de tenis.

Además de esto tiene 78 métodos de pago para depositar y 56 para retirar, entre ellos transferencia bancaria, efectivo en Walmart o Líder y criptomonedas, con retiros procesados en 15 minutos.

Con estas 3 opciones ya tienes bastante para comparar, aunque a lo mejor con el tiempo quieras sumar una cuarta cuenta para tener más puntos de comparación. Nuestra combinación favorita terminó siendo Novibet y 1xBet para el día a día en pesos, dejando Bet365 para cuando el margen permita absorber la conversión a dólares.

¿Son legales las surebets en Chile?

El arbitraje deportivo no está prohibido en Chile, puesto que ninguna norma sanciona a un apostador por repartir su dinero entre 2 operadores y cubrir todos los resultados. Al final, lo que estás haciendo es aprovechar una diferencia de precios como en cualquier otro mercado de apuestas.

Lo que sí conviene revisar es el estatus de las casas: Chile todavía no tiene una ley que regule las apuestas en línea y el proyecto sigue en el Senado. Si una casa de apuestas te limita o te cierra la cuenta por hacer apuestas seguras, eso responde a sus propios términos y condiciones, no a una sanción legal.

Riesgos y limitaciones al hacer apuestas seguras

Como pasa con cualquier estrategia, hay ciertos riesgos a los que te puedes enfrentar cuando ya llevas semanas en ello, normalmente no pasan al principio.

Limitación o cierre de cuenta : es lo más común de todo. Las casas de apuestas detectan patrones de arbitraje deportivo y parten reduciendo el monto máximo por boleto hasta llegar a cifras ridículas.

: es lo más común de todo. Las casas de apuestas detectan patrones de arbitraje deportivo y parten reduciendo el monto máximo por boleto hasta llegar a cifras ridículas. Errores de cálculo : un decimal mal puesto y terminas expuesto a un único resultado en vez de tener la jugada cubierta.

: un decimal mal puesto y terminas expuesto a un único resultado en vez de tener la jugada cubierta. Ventanas cortísimas : te puede pasar que colocas el primer boleto y cuando vuelves al segundo, la cuota ya bajó.

: te puede pasar que colocas el primer boleto y cuando vuelves al segundo, la cuota ya bajó. Capital repartido: necesitas saldo disponible en todas las cuentas a la vez.

Calculadoras de surebets

Una calculadora de surebet es una herramienta que compara cuotas de varias casas de apuestas en tiempo real, te avisa cuando aparece una oportunidad y reparte los montos por ti. Las hay gratuitas y de pago, como Betburger.

Eso sí, varios operadores prohíben expresamente el uso de una calculadora de arbitraje en sus términos, así que revisa antes de instalarte cualquiera.

Consejos para hacer surebets

Luego de acumular experiencia haciendo surebets, hay 3 puntos que nos habría gustado saber antes de empezar, así que ahora te lo compartimos a ti:

Verifica tu cuenta con todos los operadores desde el inicio. Cuando quieras retirar rápido, no vas a querer andar buscando la foto del carnet a última hora.

con todos los operadores desde el inicio. Cuando quieras retirar rápido, no vas a querer andar buscando la foto del carnet a última hora. Nunca mezcles surebets con bonos activos , pues el rollover te obliga a apostar de una forma que rompe el cálculo y varias casas de apuestas lo consideran un abuso de la promoción.

, pues el rollover te obliga a apostar de una forma que rompe el cálculo y varias casas de apuestas lo consideran un abuso de la promoción. Confirma el primer ticket antes de abrir otro, a nosotros se nos cayó una sure bet en tenis porque un ticket quedó en revisión manual unos segundos, y cuando volvimos a la otra pestaña la cuota ya había bajado.

Conclusión

La realidad es que las surebets pueden ser una estrategia interesante en Chile para quienes tienen disciplina, capital disponible y tiempo para seguir las cuotas en tiempo real y actuar con rapidez. Las pruebas muestran que es posible encontrar márgenes positivos, pero no se trata de dinero fácil ni de un ingreso pasivo.

En este aspecto las oportunidades duran poco, las cuentas pueden ser limitadas y cualquier error puede eliminar la ventaja. Por eso tiene más sentido para un usuario metódico que esté dispuesto a dedicarle atención constante, pero no para quien busca grandes ganancias sin asumir el tiempo, el seguimiento ni la gestión.

Preguntas frecuentes sobre surebets

¿Qué diferencia hay entre una surebet y una apuesta de valor?

La diferencia entre una surebet y una apuesta de valor radica en el riesgo que implica cada una. La surebet cubre todos los resultados y asegura una ganancia, mientras que la value bet apuesta a un solo lado, esperando que la cuota esté sobrevalorada.

¿Qué deportes tienen más oportunidades de surebets?

Los deportes con más oportunidades de surebets son el tenis y el fútbol, gracias a sus mercados de apuestas con 2 o 3 posibles resultados. También aparecen bastante en básquetbol, en tenis de mesa y en ligas menores poco cubiertas por los traders.

¿Puedo hacer surebets con apuestas en vivo?

Sí, puedes hacer surebets con apuestas en vivo y de hecho, ahí suelen aparecer los márgenes más grandes. El problema es que las ventanas duran solo unos segundos, así que necesitas tener los montos calculados de antemano.

¿Es legal hacer surebets?

Sí, es legal hacer surebets en Chile, ya que ninguna norma sanciona al apostador por repartir su dinero entre varias casas de apuestas. Sin embargo, la regulación de los operadores de apuestas aún está en discusión, así que valora bien el sitio al que piensas entrar.

¿Existe una calculadora de arbitraje gratuita para surebets?

Sí, existen calculadoras de arbitraje gratuitas para surebets, aunque suelen tener menos casas de apuestas conectadas y avisos con retraso. Las de pago actualizan más rápido, lo que al final define si alcanzas la cuota.

¿Cómo se calcula una surebet?

Una surebet se calcula dividiendo 1 entre cada cuota del evento y sumando los resultados. Si esa suma queda por debajo de 1, hay ganancia asegurada y el reparto de montos se hace en esa misma proporción.

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