Chilean Cup – 2026 Chilean Cup Universidad Chile No Comenzado Regional Calvo y Bascuñán Stadium – Antofagasta Antofagasta

Deportes Antofagasta y Universidad de Chile se enfrentan este miércoles 7 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Chile 2026.

Los Pumas buscarán aprovechar la localía para viajar con ventaja a Santiago, mientras el equipo de Fernando Gago pretende confirmar su buen momento y dar el primer golpe en una de las llaves más atractivas de esta ronda.

Previa del partido Deportes Antofagasta vs Universidad de Chile

Deportes Antofagasta llega a los cuartos de final con confianza renovada.

Los Pumas dejaron en el camino a Deportes Iquique después de empatar 1-1 en el Tierra de Campeones y resolver la serie con una contundente victoria 4-1 en el Calvo y Bascuñán.

El resultado confirmó la importancia que puede tener la localía para el equipo de Luis Marcoleta.

Antofagasta ratificó además su recuperación durante el fin de semana con un triunfo 2-0 sobre Rangers por la Liga de Ascenso.

Así, el conjunto nortino acumula dos victorias consecutivas, ambas en casa, con seis goles marcados y apenas uno recibido durante ese tramo.

El rendimiento anterior había sido bastante menos regular.

Antes de esos triunfos, Antofagasta empató 1-1 ante Deportes Iquique, perdió 2-1 con San Luis e igualó sin goles frente a Cobreloa.

La gran misión ahora será construir una ventaja antes de viajar a Santiago para disputar la revancha.

Antofagasta vs U de Chile / © Prensa U de Chile – Antofagasta

Universidad de Chile llega con un panorama también favorable.

El equipo de Fernando Gago eliminó a Everton en octavos de final luego de ganar 1-0 en Sausalito y empatar 1-1 en la revancha disputada en el Estadio Nacional.

La U venía además mostrando buenos números en la Liga de Primera.

Antes de esa llave derrotó 3-0 a Deportes La Serena y 4-2 a Coquimbo Unido, resultados que reforzaron un ataque que ha encontrado diferentes caminos hacia el gol.

En sus últimos cuatro partidos, Universidad de Chile consiguió tres triunfos y un empate.

Su última derrota fue el 30 de agosto, cuando Universidad de Concepción se impuso 2-1.

El descanso desde su último encuentro oficial también puede transformarse en un factor para la visita, especialmente considerando que Antofagasta viene de jugar el 4 de octubre ante Rangers.

Los antecedentes directos entregados por el Match Center favorecen además al conjunto universitario.

La U registra tres victorias y dos empates en los cinco cruces más recientes allí consignados frente a los Pumas.

Rendimiento reciente

Deportes Antofagasta, últimos cinco partidos:

➖❌➖✅✅

Deportes Antofagasta 0-0 Cobreloa

San Luis 2-1 Deportes Antofagasta

Deportes Iquique 1-1 Deportes Antofagasta

Deportes Antofagasta 4-1 Deportes Iquique

Deportes Antofagasta 2-0 Rangers

Universidad de Chile, últimos cinco partidos:

❌✅✅✅➖

Universidad de Concepción 2-1 Universidad de Chile

Universidad de Chile 4-2 Coquimbo Unido

Deportes La Serena 0-3 Universidad de Chile

Everton 0-1 Universidad de Chile

Universidad de Chile 1-1 Everton

Últimos enfrentamientos Antofagasta vs Universidad de Chile

10/07/2022: Universidad de Chile 1-1 Antofagasta

12/02/2022: Antofagasta 1-2 Universidad de Chile

03/10/2021: Antofagasta 2-2 Universidad de Chile

09/05/2021: Universidad de Chile 2-1 Antofagasta

13/02/2021: Antofagasta 1-3 Universidad de Chile

En estos cinco antecedentes, Universidad de Chile suma tres victorias y dos empates, por lo que Antofagasta no consiguió imponerse en ninguno de ellos.

Además, cuatro de los cinco terminaron con goles de ambos equipos y tres superaron la línea de 2,5 tantos.

Noticias de los equipos

Antofagasta vs U de Chile | ©Andres Pina/Photosport.

Deportes Antofagasta llega con varios futbolistas ofensivos en buen momento.

Brayan Hurtado aparece como una de sus principales amenazas y las estadísticas entregadas en la previa le atribuyen ocho goles y dos asistencias en siete apariciones.

Matías Gallegos sería su acompañante en la zona ofensiva, mientras Diego Rojas tendría libertad para generar fútbol unos metros más atrás.

Nelson Sepúlveda, Sebastián Leyton y Adrián Cuadra aparecen proyectados en el mediocampo.

En defensa, Simón Ramírez, Mathías Suárez, Bastián Tapia y Zacarías Abuhadba formarían la última línea por delante de Juan Pablo Cisternas.

Universidad de Chile también llega con una estructura bastante definida.

Gabriel Castellón aparece nuevamente proyectado en el arco y Fernando Gago mantendría una defensa con Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia y José Castro.

En el mediocampo, Charles Aránguiz vuelve a ser uno de los nombres centrales, acompañado por Israel Poblete y Tobías Reinhart.

La ofensiva estaría integrada por Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas y Gonzalo Reyna.

La intención de la U será sostener una de sus principales tendencias recientes: los azules vienen encontrando el primer gol con frecuencia y, de acuerdo con las estadísticas entregadas para esta previa, abrieron la cuenta en sus últimos cuatro compromisos.

Posibles formaciones Antofagasta vs Universidad de Chile

Deportes Antofagasta:

Juan Pablo Cisternas; Simón Ramírez, Mathías Suárez, Bastián Tapia, Zacarías Abuhadba; Nelson Sepúlveda, Sebastián Leyton, Adrián Cuadra; Diego Rojas; Matías Gallegos, Brayan Hurtado.

Entrenador: Luis Marcoleta.

Universidad de Chile:

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, José Castro; Charles Aránguiz, Israel Poblete, Tobías Reinhart; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas, Gonzalo Reyna.

Entrenador: Fernando Gago.

Pronóstico Antofagasta vs Universidad de Chile

Nuestro pronóstico: Antofagasta 1-2 Universidad de Chile

Antofagasta tiene argumentos suficientes para hacer incómoda la ida.

Los Pumas vienen de marcar seis goles en sus últimos dos partidos, llegan fortalecidos después de eliminar con autoridad a Deportes Iquique y han encontrado en el Calvo y Bascuñán un punto importante de apoyo.

La U, sin embargo, muestra un rendimiento más estable.

El equipo de Fernando Gago lleva cuatro partidos sin perder, ganó tres de ellos y marcó en todos durante ese período.

También existe una diferencia importante en el rendimiento reciente como visitante: las estadísticas entregadas para esta previa sitúan a Universidad de Chile con seis triunfos en sus últimas siete salidas.

El historial reciente fortalece esa tendencia. Tomando los cinco resultados registrados en el Match Center, la U suma tres triunfos y dos empates frente a los Pumas.

Eso no significa que la visita vaya a encontrar una llave sencilla.

Antofagasta ha mostrado capacidad para marcar, y tanto sus números como los antecedentes entre ambos respaldan los mercados de ambos equipos anotan y más de 2,5 goles.

Por momento, jerarquía ofensiva y rendimiento fuera de casa, Universidad de Chile aparece con una pequeña ventaja para dar el primer golpe en el norte.