Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 24 Colo-Colo No Comenzado Bicentennial Francisco Sánchez Rumoroso Stadium – Coquimbo Coquimbo Unido

Coquimbo Unido y Colo Colo se enfrentan este domingo 11 de octubre a las 15:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, por la fecha 24 de la Liga de Primera 2026.

El Cacique llega como líder exclusivo con 54 puntos y una ventaja de 12 unidades sobre Universidad Católica y Universidad de Chile, mientras los Piratas buscan trasladar al torneo el repunte conseguido en Copa Chile.

Previa del partido Coquimbo Unido vs Colo Colo

Colo Colo entra en una etapa decisiva de su carrera hacia el título.

El Cacique suma 54 puntos después de 23 jornadas, producto de 17 victorias, tres empates y tres derrotas.

La diferencia respecto de sus principales perseguidores es considerable.

Universidad Católica y Universidad de Chile tienen 42 unidades, por lo que el equipo de Fernando Ortiz dispone de una ventaja de 12 puntos cuando todavía restan siete partidos para completar el calendario.

Eso no significa que el líder pueda relajarse.

En sus últimas presentaciones por la Liga de Primera, Colo Colo perdió algo de impulso debido a una serie de empates que redujo el ritmo con el que venía escapándose en la tabla.

Su gran respaldo ha estado en la defensa.

Los albos no perdieron ninguno de sus últimos cinco compromisos considerando todas las competencias y mantuvieron su arco en cero en cuatro de ellos.

Empataron 0-0 con Huachipato, 1-1 frente a Deportes Concepción y 0-0 ante Audax Italiano, antes de encadenar dos victorias por 1-0 contra el propio Audax y Deportes Puerto Montt por Copa Chile.

Coquimbo Unido vs Colo Colo / © Photosport

Coquimbo Unido llega desde otra realidad.

Los Piratas aparecen 11° con 29 puntos, resultado de ocho triunfos, cinco empates y 10 derrotas.

Su diferencia de goles también refleja una campaña muy pareja: suma 31 tantos y presenta saldo negativo de apenas un gol.

El equipo de Hernán Caputto venía atravesando un momento delicado.

Perdió 4-2 contra Universidad de Chile, cayó 3-2 ante Cobresal y posteriormente fue derrotado 1-0 por Huachipato.

La Copa Chile cambió el ánimo.

Coquimbo derrotó dos veces consecutivas por 2-1 a Cobreloa, primero en Calama y después en el Sánchez Rumoroso, resultados que le permitieron avanzar y recuperar confianza.

Ahora intentará trasladar esa reacción al campeonato.

Y existe un antecedente especialmente importante: durante este mismo año, Coquimbo ya consiguió derrotar 1-0 a Colo Colo jugando en el Sánchez Rumoroso.

Rendimiento reciente

Coquimbo Unido, últimos cinco partidos:

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Universidad de Chile 4-2 Coquimbo Unido

Cobresal 3-2 Coquimbo Unido

Coquimbo Unido 0-1 Huachipato

Cobreloa 1-2 Coquimbo Unido

Coquimbo Unido 2-1 Cobreloa

Colo Colo, últimos cinco partidos:

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Huachipato 0-0 Colo Colo

Colo Colo 1-1 Deportes Concepción

Audax Italiano 0-0 Colo Colo

Colo Colo 1-0 Audax Italiano

Deportes Puerto Montt 0-1 Colo Colo

Últimos enfrentamientos Coquimbo Unido vs Colo Colo

13/05/2026: Coquimbo Unido 1-0 Colo Colo

03/05/2026: Colo Colo 3-1 Coquimbo Unido

21/03/2026: Colo Colo 1-1 Coquimbo Unido

Los tres enfrentamientos disputados durante 2026 muestran bastante equilibrio: un triunfo por lado y un empate.

Coquimbo tiene además el antecedente más importante para este partido, ya que se quedó con el último duelo disputado en el Sánchez Rumoroso.

Noticias de los equipos

Coquimbo vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2026 – © Photosport

Coquimbo Unido aparece con una estructura definida para recibir al líder.

Diego Sánchez sería nuevamente el arquero, protegido por una defensa con Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Elvis Hernández y Juan Cornejo.

Sebastián Galani y Alejandro Camargo asumirían funciones en la zona central.

Más adelante, Cristián Zavala, Pablo Rodríguez y Alejandro Azócar tendrán la misión de abastecer a Nicolás Johansen.

En Colo Colo aparecen varias novedades.

Gabriel Maureira asoma como titular en el arco para el partido en Coquimbo.

También se proyectan los regresos de Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Víctor Felipe Méndez y Leandro Hernández dentro del once de Fernando Ortiz.

Arturo Vidal volvería a ocupar una posición en la línea defensiva, acompañado por Villagra y Sosa.

Jeyson Rojas y Gedeón Díaz aparecen como alternativas por los costados, mientras Cristián Díaz y Víctor Felipe Méndez tendrían responsabilidades en el mediocampo.

Leandro Hernández y Álvaro Madrid se moverían detrás de Javier Correa, quien volvería a ser la principal referencia ofensiva.

Posibles formaciones Coquimbo Unido vs Colo Colo

Coquimbo Unido:

Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Elvis Hernández, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Alejandro Camargo; Cristián Zavala, Pablo Rodríguez, Alejandro Azócar; Nicolás Johansen.

Entrenador: Hernán Caputto.

Colo Colo:

Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Cristián Díaz, Víctor Felipe Méndez, Gedeón Díaz; Álvaro Madrid, Leandro Hernández; Javier Correa.

Entrenador: Fernando Ortiz.

Pronóstico Coquimbo Unido vs Colo Colo

Nuestro pronóstico: Coquimbo Unido 0-1 Colo Colo

El Sánchez Rumoroso representa una prueba incómoda para el líder.

Coquimbo ya consiguió derrotar a Colo Colo en este estadio durante 2026 y llega con confianza renovada después de superar dos veces consecutivas a Cobreloa por Copa Chile.

El presente global, sin embargo, sigue favoreciendo al Cacique.

Colo Colo tiene 25 puntos más que su rival, no perdió en sus últimos cinco encuentros y mantuvo cuatro porterías en cero durante ese tramo.

La principal interrogante está en el ataque.

El equipo de Fernando Ortiz viene resolviendo por márgenes mínimos y sus cinco compromisos más recientes terminaron con menos de tres goles.

Por eso el escenario apunta más a un partido trabajado que a una diferencia amplia.

Coquimbo tiene argumentos para complicarlo y probablemente intentará aprovechar el antecedente de su triunfo anterior en casa, pero la mayor estabilidad, la solidez defensiva y la diferencia de jerarquía actual inclinan el pronóstico hacia Colo Colo.