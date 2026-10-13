Europa League – 2026/2027 DÍA DE PARTIDO 2 Crystal Palace No Comenzado Estadio Groupama – Décines-Charpieu Olympique Lyonnais

Olympique de Lyon y Crystal Palace se enfrentan este jueves 15 de octubre en el Groupama Stadium de Décines por la segunda jornada de la fase liga de la Europa League 2026-27, en un duelo que tendrá además presencia chilena con Darío Osorio en el plantel inglés.

Los dos equipos comenzaron con victoria su campaña continental: Lyon derrotó 2-1 al Anderlecht en Bélgica y Palace goleó 4-0 a Lech Poznań. El choque tiene además un ingrediente especial: Pierre Sage regresa a Francia para enfrentar al Lyon, club al que dirigió entre noviembre de 2023 y enero de 2025.

Previa del partido Lyon vs Crystal Palace

Olympique de Lyon afronta la segunda jornada europea después de comenzar con el pie derecho.

El conjunto dirigido por Paulo Fonseca venció 2-1 al Anderlecht como visitante y suma tres puntos, con una diferencia de gol de +1 que lo tiene en el 13° puesto de la clasificación general después de la primera fecha.

En sus últimos cinco compromisos oficiales registra tres victorias, un empate y una derrota. Superó 3-1 a Auxerre, igualó 0-0 con Paris FC, derrotó 2-1 a Anderlecht y goleó 4-0 a Rennes antes de caer 2-1 contra Lens.

Crystal Palace presenta números prácticamente idénticos en cuanto a resultados, aunque con mayor producción ofensiva.

Los ingleses también tienen tres triunfos, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales, período en el que anotaron 12 goles.

Darío Osorio en la Premier League / © Photosport

El equipo de Pierre Sage viene de superar 3-1 a Nottingham Forest por la Premier League y había iniciado su aventura europea con una contundente goleada 4-0 sobre Lech Poznań.

Ese resultado dejó al Palace segundo en la tabla de la Europa League, con tres puntos y diferencia de gol de +4.

Lyon también suma tres unidades, por lo que este enfrentamiento representa una oportunidad importante para que cualquiera de los dos consolide su posición en la zona alta durante el comienzo de la fase liga.

Darío Osorio llega con minutos en Crystal Palace

El principal foco chileno estará puesto en Darío Osorio, quien forma parte del plantel del Crystal Palace para esta temporada. El extremo nacional registra dos partidos disputados y 140 minutos, con un promedio de 70 minutos por encuentro en la competencia.

Hasta ahora no suma goles ni asistencias, pero registra dos disparos a portería, dos tiros de esquina ejecutados y siete faltas recibidas, además de cinco infracciones cometidas. Osorio tampoco ha recibido tarjetas amarillas ni rojas.

La proyección de formación disponible para este partido no ubica al chileno entre los titulares, por lo que inicialmente aparece como una alternativa para Pierre Sage durante el desarrollo del encuentro.

Su presencia, de todas maneras, vuelve a transformar este compromiso en uno de los partidos de mayor interés para el público chileno durante la jornada de Europa League.

Rendimiento reciente

Olympique de Lyon, últimos cinco partidos oficiales:

✅➖✅✅❌

Lyon 3-1 Auxerre

Paris FC 0-0 Lyon

Anderlecht 1-2 Lyon

Lyon 4-0 Rennes

Lens 2-1 Lyon

Crystal Palace, últimos cinco partidos oficiales:

✅❌✅➖✅

Crystal Palace 3-0 Middlesbrough

Crystal Palace 2-3 Ipswich

Crystal Palace 4-0 Lech Poznań

Leeds United 0-0 Crystal Palace

Crystal Palace 3-1 Nottingham Forest

¿Cómo llegan Lyon y Crystal Palace en la Europa League?

Crystal Palace tuvo uno de los estrenos más contundentes de toda la competición.

Los ingleses derrotaron 4-0 a Lech Poznań y quedaron segundos gracias a su diferencia de gol, únicamente por detrás de Juventus, que comenzó con un 5-0.

Lyon también ganó, aunque con mayor sufrimiento.

El cuadro francés venció 2-1 al Anderlecht como visitante y aparece 13° con tres puntos y +1 de diferencia.

Con el nuevo formato de fase liga, sumar una segunda victoria consecutiva puede resultar clave para instalarse rápidamente entre los equipos que pelean por los puestos de clasificación directa.

Noticias de los equipos

Darío Osorio en Crystal Palace / © Imago

Lyon podría mantener una estructura de 4-2-3-1, con Rémy Descamps en portería y Pavel Šulc como referencia más adelantada.

Tanner Tessmann y Tyler Morton aparecen proyectados en el doble pivote, mientras Noah Nartey tendría libertad para moverse por detrás del delantero.

En Crystal Palace, Pierre Sage viene trabajando con un 3-4-3.

Walter Benítez aparece como opción en el arco, con Axel Disasi comandando la defensa y Adam Wharton junto a Jurriën Timber en la zona media.

Yéremy Pino, Jørgen Strand Larsen y Daichi Kamada aparecen en la proyección ofensiva.

Darío Osorio no figura en el once inicialmente proyectado, aunque sus 140 minutos durante la campaña lo mantienen dentro de las alternativas ofensivas del conjunto inglés.

Posibles formaciones Lyon vs Crystal Palace

Olympique de Lyon:

Rémy Descamps; Zachary Athekame, Clinton Mata, Ruben Kluivert, Abner; Tanner Tessmann, Tyler Morton; Khalis Boudache, Noah Nartey, Keito Nakamura; Pavel Šulc.

DT: Paulo Fonseca.

Crystal Palace:

Walter Benítez; Chris Richards, Axel Disasi, Honest Ahanor; Ilay Khalaili, Jurriën Timber, Adam Wharton, Tyrick Mitchell; Daichi Kamada, Jørgen Strand Larsen, Yéremy Pino.

DT: Pierre Sage.

Pronóstico Lyon vs Crystal Palace

Nuestro pronóstico: Lyon 2-1 Crystal Palace

El partido tiene argumentos para ser uno de los más atractivos de la segunda jornada de la Europa League.

Crystal Palace llega en buen momento y con una ofensiva que viene produciendo goles, pero Lyon presenta una combinación favorable entre localía, rendimiento reciente y números estadísticos.

El modelo le entrega más de un 52% de probabilidades de victoria al cuadro francés, aunque también proyecta una posibilidad superior al 60% de que ambos equipos conviertan.

Palace tiene recursos suficientes para complicar al dueño de casa y jugadores capaces de castigar los espacios, además de alternativas como Darío Osorio, que puede aportar velocidad y desequilibrio si Pierre Sage decide utilizarlo durante el encuentro.

Sin embargo, la capacidad ofensiva mostrada por Lyon en casa inclina ligeramente la balanza.