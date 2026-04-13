El único equipo brasileño que ganó en su debut en la Copa Sudamericana, Sao Paulo vuelve a la acción este martes enfrentando a O’Higgins en el Morumbí, en un duelo entre los dos primeros del Grupo C.

El equipo local utilizó una formación alternativa en su estreno, ya que Roger Machado priorizó el Brasileirao. Aun así, vencieron a Boston River en Uruguay para ubicarse en el segundo lugar. O’Higgins, en tanto, derrotó a Millonarios y lidera el grupo.

Copa Sudamericana Grp. C – 2026 DÍA DE PARTIDO 2 Sao Paulo Sin Comenzar O'Higgins

Previa del partido Sao Paulo vs O’Higgins

La irregularidad sigue siendo una característica del Sao Paulo de Roger Machado, quien suma cuatro triunfos, tres derrotas y un empate en sus primeros ocho partidos como entrenador.

El equipo tuvo una decepcionante presentación el sábado pasado, cayendo 2-0 como visitante ante Vitoria en el Barradão.

Caca y Ramon marcaron los goles que significaron la tercera derrota del Tricolor en el Brasileirao. La falta de peso ofensivo —sumado a la expulsión de Lucas Ramon en el inicio del segundo tiempo— dejó en evidencia los problemas de consistencia del equipo.

Como resultado, Sao Paulo se mantiene tercero en la tabla con 20 puntos y dejó pasar la oportunidad de acercarse al líder Palmeiras.

A pesar de su irregular rendimiento en liga, jugar en el MorumBIS podría ser clave para pelear el primer lugar del Grupo F en la Sudamericana. Su último partido como local terminó con una sólida victoria 4-1 sobre Cruzeiro.

Su camino hacia un segundo título de Sudamericana —que no gana desde 2012— comenzó en el Estadio Centenario de Uruguay. Con una formación alternativa, el equipo de Machado se impuso 1-0 gracias a un gol de Damian Bobadilla.

El partido estuvo marcado por la lluvia y fue de bajo nivel, pero el gol del paraguayo fue suficiente para marcar la diferencia.

Más allá del resultado, Sao Paulo apunta a mejorar su rendimiento este martes para encontrar regularidad en esta etapa de la temporada. El duelo internacional llega antes de un exigente partido ante Vasco por liga el próximo sábado.

Pronóstico Sao Paulo vs O’Higgins / © Iconsport

O’Higgins tenía aspiraciones de disputar la Copa Libertadores 2026, pero su eliminación en la tercera ronda clasificatoria lo llevó a la fase de grupos de la Sudamericana, donde ahora enfrenta a Sao Paulo.

Su debut en el torneo no pudo ser mejor, logrando una sólida victoria como local.

En El Teniente, Francisco González y Arnaldo Castillo marcaron los goles del triunfo ante Millonarios. González, en particular, anotó su primer gol en la competencia tras no convertir en seis partidos con Defensa y Justicia el año pasado.

El resultado dejó a O’Higgins como líder del grupo.

Esta es la cuarta participación del equipo chileno en la Copa Sudamericana y la primera en fase de grupos desde el cambio de formato en 2021.

En sus campañas anteriores —2012, 2016 y 2017— fue eliminado en primera ronda, pero ahora sueña con avanzar por primera vez a las fases eliminatorias.

El fin de semana pasado, O’Higgins cayó como local ante Huachipato en el torneo chileno, quedando en el séptimo lugar de la tabla.

Antes de esa derrota, llevaba seis partidos sin perder, con cuatro triunfos consecutivos.

Rendimiento en Copa Sudamericana

Sao Paulo:

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O’Higgins:

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Rendimiento reciente (todas las competiciones)

Sao Paulo:

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O’Higgins:

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© Jonnathan Oyarzun/Photosport

Noticias de los equipos

Sao Paulo enfrenta una extensa lista de lesionados mientras intenta presentar su mejor once disponible este martes.

Lucas Moura (costilla fracturada) y Sabino (lesión muscular) están descartados. Calleri y Luciano, que descansaron ante Vitoria, podrían regresar para el partido internacional.

Calleri venía siguiendo protocolos por conmoción cerebral, mientras que Luciano estuvo ausente por fatiga muscular.

Roger Machado mantendría un esquema con tres delanteros, con Calleri y Andre Silva disputando el puesto de centrodelantero.

También existe duda sobre el mediocampista Bobadilla.

El paraguayo, autor del gol en la primera fecha, necesitó puntos de sutura en el pie tras sufrir un corte en Uruguay, por lo que su presencia no está confirmada.

Arboleda, que negocia la rescisión de su contrato, sigue fuera.

En O’Higgins hay una baja confirmada en defensa: el central Miguel Brizuela está suspendido para este partido.

El defensor recibió una sanción de dos partidos tras un incidente al final de la eliminación ante Tolima en la pre-Libertadores. Ya se perdió el duelo ante Millonarios.

Luis Pavez debería volver a formar dupla con Garrido en la zaga.

El lateral Robledo sigue fuera por lesión muscular.

Lucas Bovaglio probablemente repita el mismo equipo que debutó en el torneo.

Posibles formaciones Sao Paulo vs O’Higgins

Probable XI de Sao Paulo vs O’Higgins:

Rafael; Ramon, Franco, Doria, Diaz; Danielzinho, Antonio, Luciano; Artur, Ferreirinha, Silva

Probable XI de O’Higgins vs Sao Paulo:

Carabali; Faundez, Garrido, Pavez, Diaz; Maturana, Ogaz, Leiva; Gonzalez, Sarrafiore, Castillo

Pronóstico Sao Paulo vs O’Higgins de Al Aire Libre

Nuestro pronóstico: Sao Paulo 3-0 O’Higgins

Sao Paulo ha mostrado problemas de consistencia ofensiva, lo que genera dudas para este partido ante O’Higgins. Sin embargo, jugando en casa y en buenas condiciones, debería dominar el encuentro y generar ocasiones claras.

En cinco de sus últimos seis partidos como local, Sao Paulo ha marcado dos o más goles.

O’Higgins ha perdido cuatro de sus últimos siete partidos como visitante y probablemente adopte un planteamiento más defensivo.

Por lo tanto, proyectamos una victoria clara para el equipo brasileño.

Para un análisis más detallado de probabilidades, marcadores y estadísticas del partido, se puede consultar información adicional especializada acá.