En el autoexilio en papudo, rodeado de su familia y con un baúl lleno de fotografías y recuerdos, el periodista Juan Carlos Villalta se animó a escribir su primer libro: “Entre letras, tangos y goles”.

Comentarista agudo y sin pelos en la lengua, Caco Villalta tuvo una extensa carrera en revistas deportivas, radio y televisión, donde compartió espacio con próceres del periodismo deportivo nacional, y figuras del fútbol chileno y mundial.

Antes del lanzamiento de su libro, Juan Carlos Villalta habló con Al Aire Libre sobre su obra, su pasión por el fútbol ofensivo y cariño especial por la U de Chile.

📖 El primer libro de Caco Villalta

Para quien no lo conoce, Juan Carlos Villalta es abogado de la Universidad de Chile. Lo del periodismo vino después y en la misma universidad tuvo de compañero a Aldo Schiappacasse, quien hoy escribe el prólogo de su libro.

“Yo soy una persona buena para juntar papeles: columnas, poesía, anécdotas. Ahora, con tiempo libre y tranquilidad, comencé a armar este libro”, nos revela Caco Villalta desde Papudo.

“En este libro quise repasar parte de mi vida familiar y profesional. Hablaré de la relación de amigos y rivales de Sergio Livingstone y Julio Martínez, el caso de Roberto Rojas, la irrupción de Eduardo Bonvallet. Además, yo siempre fui confrontacional, así que repasaré también mi relación con jugadores, dirigentes y entrenadores, como Jorge Sampaoli”, agregó.

“Hablaré en el libro de cómo ha variado el ejercicio del periodismo desde como se hacía en la escuela de periodismo hasta hoy, donde se ejerce casi exclusivamente por exfutbolistas”, cerró el Premio Nacional de Periodismo Deportivo 2017.

🔵🔴 De la U de Chile y admirador de Sampaoli

Bastaba con leerlo o escucharlo en la radio para darse cuenta de que Juan Carlos Villalta tenía una sintonía fina con la U de Chile y ahora tampoco lo esconde. “Cuando tú estudias dos carreras, 10 años en la Universidad de Chile, se te pega. Yo venía pegado con eso, me gusta la U”, revela Villalta a Al Aire Libre.

Fanático del buen fútbol, enamorado del estilo de Luis Álamos y muy crítico de los “Patricios” del fútbol chileno, Caco Villalta ha tenido una relación de idas y vueltas con Arturo Salah y Manuel Pellegrini. También mantuvo una relación de admiración con Jorge Sampaoli.

“Cuando la U sale campeón en 2011, Sampaoli le pide a Jorge Cubillos hablar conmigo, le pusieron los fonos y él me reconoció como el periodista que siempre confió en su trabajo desde el primer minuto. Él recordaba con cariño una buena crítica que hice a su estilo cuando era entrenador de O’Higgins. De ese Sampaoli ya no queda mucho”, dice el Caco.

Si bien nunca fueron amigos, había una relación de admiración mutua con Jorge Sampaoli, al punto de que el DT argentino eligió a Villalta para darle una exclusiva donde reveló que quería dejar la Selección Chilena, entrevista en la que nació el mito del “rehén Sampaoli”.

“Esa entrevista, la palabra rehén fue absolutamente tergiversada por el periodismo y el mal periodismo insiste en el concepto para sustentar sus propias teorías. Sampaoli dijo que se sentía rehén del contrato, se hizo ver como algo perverso y no era más que una expresión de una negociación atrapada” aclaró el periodista.

👾 El monstruo de Marcelo Bielsa

Como fiel admirador del fútbol ofensivo, Caco Villalta es un fanático confeso del trabajo de Marcelo Bielsa en Chile. También asume que la mejor versión del rosarino y que su imagen vive rodeada de entrenadores que buscan un poco de reconocimiento para encontrar trabajo.

“Marcelo Bielsa es un monstruo en dos sentidos. Su capacidad futbolística, táctica y ética son incuestionables. Además, vino a Chile en su mejor momento. Pero Bielsa también tiene 20 cabezas y 20 riñones. Conozco no sé cuántos seguidores que dicen que piensan igual que Bielsa y otros más que dicen que son de su riñón. Hay muchos entrenadores que añoran con ser considerados “bielsistas”, porque tienen más opciones de negociar un buen contrato”, cerró Villalta.