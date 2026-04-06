Universidad de Chile volvió a los abrazos en el Campeonato Nacional. Los azules golearon por 4-0 a Deportes La Serena y pusieron fin a más de 200 días sin ganar en el Estadio Nacional.

Sin embargo, no todo fue alegría para algunos. Esto porque una hincha denunció a través de sus redes sociales que no la dejaron entrar al reducto ñuñoíno el pasado domingo.

¿Qué denunció la hincha de U de Chile en sus redes sociales?

En su cuenta de TikTok, la usuaria identificada como @dvnieelvpvz contó que acudió este domingo al Estadio Nacional para presenciar el duelo entre la U de Chile y Deportes La Serena, pero que no pudo ingresar al recinto.

Cuando llegó al estadio, la fanática se enteró que desde el club le habían aplicado el código 102, es decir, quedó con prohibición de ingresar a los recintos deportivos del país.

“Fui al estadio con mi hija, mi pareja y mi familia. Al entrar entregué mi carnet y hace el sonido de que tengo prohibición de ingreso. Pregunto el por qué y me dicen que tengo código 102 por incitar a la violencia”, explicó la aficionada.

¿Por qué U de Chile aplicó código 102 a su hincha?

En el registro audiovisual, la fanática de la U de Chile reveló que el motivo del veto fue por su aparición en una fotografía tras el empate 1-1 entre el Romántico Viajero y la U de Concepción, el cual terminó siendo el último dirigido por Francisco Meneghini.

En la imagen se aprecia a la aficionada gritando a Paqui en su camino al camarín de los universitarios. “Estoy segura que estoy bloqueada solamente porque mi foto se hizo muy viral, porque salió en la tele, en el diario, en TikTok y en muchos lados. Pero mi pregunta es, ¿alguien se dio el tiempo de leer mis labios y decir qué dije? O por qué incité a la violencia, supuestamente”, lanzó.

Sobre la imagen, la hincha explicó que “estuve menos de un minuto adelante y tuve la mala cuea de que me sacaron la foto. Pero para que me bloqueen y no me llegue ninguna notificación, me parece insólito. Soy abonada hace muchos años”.

“Me vine a mi casa llorando porque no entendía qué pasaba. Bueno, porque en verdad me dejaron como una violenta al frente de todos”, concluyó.

A la niña de la foto le pusieron derecho de admisión por esto.



Ratas asquerosas de Azul Azul. pic.twitter.com/MrHArFvkIe — Tio Yabi ⚽🏇🍻🎸 (@TioYabi31) April 6, 2026

En resumen

Universidad de Chile aplicó prohibición de ingresar a los estadios a una hincha

La afectada se enteró de la medida en las puertas del Estadio Nacional

Reclama que fue por sus gritos contra Francisco Meneghini en marzo pasado

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