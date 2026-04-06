Fernando Gago debutó a lo grande en el Campeonato Nacional junto a la U de Chile. Los azules derrotaron por 4-0 a Deportes La Serena en el primer partido del entrenador argentino en el torneo, resultado que les permitió escalar en la tabla de posiciones.

Sin embargo, la victoria ante los papayeros también puso fin a una extensa racha para el Romántico Viajero, puesto que volvieron a abrazarse en el Estadio Nacional tras casi ocho meses.

¿Qué racha puso fin la U de Chile ante La Serena?

Con su victoria ante Deportes La Serena, la U de Chile consiguió su primer triunfo en el Estadio Nacional en lo que va del año. Los azules no habían podido ganar en casa durante el 2026 e incluso su mala racha en el principal reducto deportivo del país se arrastraba desde agosto del año pasado.

Esta temporada la U había jugado seis partidos en Ñuñoa, registrando cuatro empates y dos derrotas. La última de ellas fue en el debut de Fernando Gago en la banca frente a Unión La Calera por la Copa de la Liga.

¿Cuánto tiempo estuvo la U de Chile sin ganar en el Estadio Nacional?

La U de Chile estuvo 235 días sin ganar en el Estadio Nacional. La última victoria de los azules en el reducto ñuñoíno había sido el miércoles 13 de agosto cuando se impusieron por la cuenta mínima a Independiente de Avellaneda por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Si bien consiguieron abrazarse de local ante Alianza Lima, Palestino, Everton de Viña del Mar y Deportes Limache, todos estos compromisos se jugaron en otros estadios.

¿Cuándo juega la U de Chile?

Tras su victoria sobre Deportes La Serena por el Campeonato Nacional, la U de Chile se alista para su próximo compromiso, el cual también será por el torneo.

Los azules visitarán a Ñublense el próximo domingo 12 de abril desde las 17:30 horas en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán por la fecha 9 de la Liga de Primera.

En resumen

U de Chile volvió a ganar en el Estadio Nacional

Los azules golearon por 4-0 a La Serena

Los universitarios estuvieron 235 días sin conocer de victorias en Ñuñoa

Su último triunfo había sido ante Independiente en agosto de 2025

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