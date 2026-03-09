Lota Schwager vivía solamente con sonrisas por su ascenso del fin de semana a Segunda División tras vencer en penales a Comunal Cabrero, volviendo al profesionalismo del fútbol chileno después de nueve años.

No obstante, un triste accidente ocurrido en las últimas horas empaña los festejos y entristece a toda la comunidad lotina, en medio del logro deportivo más importante del último tiempo.

El accidente que entristece a Lota Schwager tras los festejos

Resulta que Julio Rojas, famoso fanático de Lota Schwager, fue atropellado mientras se dirigía a su casa después del término de su jornada de trabajo, sufriendo una fractura craneal, aunque manteniéndose consciente en todo momento después del accidente. Para peor, el responsable se dio a la fuga sin prestarle ayuda a la víctima.

Así lo dio a conocer el elenco lotino en sus canales oficiales: “Club Deportes Lota Schwager informa a la comunidad que, durante la mañana de este lunes, Julio Rojas, nuestro reconocido hincha minero, fue víctima de un atropello mientras se desplazaba en bicicleta tras finalizar su jornada laboral.

El hecho ocurrió en la intersección de calle Los Álamos con Las Araucarias, en Lagunillas, comuna de Coronel, donde el vehículo involucrado se dio a la fuga sin prestar auxilio.

Tras el accidente, Julio fue trasladado al Hospital de Coronel, donde se le diagnosticó fractura craneal y posteriormente trasladado a Clínica Andes.

Según la información entregada por su familia, ha permanecido consciente en todo momento y actualmente se mantiene bajo constante observación médica.

Desde el club enviamos toda nuestra fuerza y apoyo a Julio y su familia. Sabemos que su fuerza y temple colaborará para una pronta y completa recuperación.

Estaremos atentos a nuevas informaciones sobre su estado de salud”.

Buscan al responsable del accidente del histórico hincha de Lota Schwager

Al mismo tiempo en que se enfocan en su recuperación, la familia y cercanos a Julio Rojas están pidiendo imágenes audiovisuales que permitan dar con el responsable del atropello, con el fin de que se haga justicia por lo ocurrido.

No obstante, hasta el momento no se ha encontrado ninguna prueba que permita conocer a la persona que atropelló al “Minero Julio”.