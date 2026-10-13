Datos Clave Internado: Mauricio Pinilla ingresó a urgencias de la Clínica Las Condes por una descompensación El problema: Crisis de pánico y angustia, lo que se expresó con síntomas parecidos a los de un infarto, aunque esto fue descartado La enfermedad de fondo: El exgoleador chileno reveló hace un tiempo que padece depresión

Mauricio Pinilla fue internado en la Clínica Las Condes tras sufrir una descompensación, por lo que el exgoleador de U de Chile y La Roja está siendo atendido en estas horas, aunque sin riesgo mayor.

“Pensamos que estaba sufriendo un infarto“, declaró una persona cercana al otrora delantero en conversación con Las Últimas Noticias, pero eso fue descartado.

Crisis de pánico y de angustia: el difícil momento de Pinilla

Guido Marcelo, amigo del delantero, dio a conocer en el mencionado medio las razones de la hospitalización del máximo goleador chileno en Italia: “Mauricio ha sufrido toda su vida de crisis de pánico. Él entró hoy a la clínica por crisis de pánico, de angustia“.

Mauricio Pinilla cuando estaba en Coquimbo Unido – © Photosport

Los síntomas de Pinilla fueron “sentirse sin aire y con palpitaciones rápidas al corazón”, situación que se produjo después de algunos días en los que estuvo desconectado, según sus allegados.

No son nuevos los problemas de salud mental de Mauricio Pinilla

De hecho, en el mismo diario reconoció hace algún tiempo tener depresión: “Tomo remedios. Tomo clonazepam tres o cuatro al día y Neuronal. Soy duro para los medicamentos. Me encantaría no andar con la voz traposa, pero tomo remedios.”

En el último tiempo, Mauricio Pinilla estuvo en la palestra por su presencia en programas de espectáculos, en los que se notaron sus dificultades personales. Además, puso fin a su trabajo de comentarista en la cadena ESPN, donde se desarrollaba hace algunos años.