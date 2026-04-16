Para nadie es un secreto que Mauricio Pinilla está lidiando con el partido más difícil de su vida fuera de las canchas. El exdelantero nacional se encuentra en medio de un complejo proceso de liquidación de bienes tras declararse en quiebra por una deuda que asciende a los $1.670 millones de pesos. Sin embargo, lo que se esperaba fuera un alivio financiero importante terminó en un silencio incómodo. Lo que parecía una oportunidad inmobiliaria de lujo en el exclusivo condominio Las Brisas de Chicureo se convirtió en un balde de agua fría: la gestión principal para recaudar fondos fracasó rotundamente al no presentarse ni un solo interesado.

¿Qué pasó con la casa de Mauricio Pinilla en Chicureo?

A pesar de las altas expectativas y el despliegue publicitario, el proceso llevado a cabo por la consultora inmobiliaria Colliers fue declarado desierto. La propiedad, que es el activo más valioso de “Pinigol” para saldar sus compromisos, no recibió ofertas formales, lo que obliga a replantear toda la estrategia de liquidación.

“A pesar de que hubo mucho interés en la casa finalmente no hubo postores. La nueva fecha del remate fue fijada para el próximo 7 de mayo en las dependencias de Colliers, con un valor mínimo muy atractivo para las características de la propiedad”, explicó Sebastián Billwiller, subgerente del Área de Remates de Colliers. El problema principal, según datos de Portal Inmobiliario, es que el piso de la subasta se fijó en 36.041 UF (unos $1.500 millones de pesos), una cifra que superaría el valor comercial real de propiedades similares en la zona.

¿Cuál es el nuevo valor base para la casa de Mauricio Pinilla?

Tras el fracaso del pasado miércoles, la ley de quiebras es clara respecto a los pasos a seguir cuando no hay interesados. El inmueble debe salir nuevamente a subasta, pero con un descuento agresivo que busca atraer inversionistas de manera urgente.

Según explicó la abogada y liquidadora concursal Rebeca Pohl a LUN: “En caso de no presentarse postores, deberá realizarse un nuevo remate cuyo mínimo deberá ser el 50% del fijado originalmente, salvo acuerdo en contra de los acreedores”. Esto significa que para la nueva fecha fijada para el 7 de mayo, el valor mínimo de la propiedad caerá a 18.020 UF (aproximadamente $720 millones de pesos), una rebaja radical para intentar paliar la crisis de Pinilla, quien además confirmó recientemente estar en tratamiento por un cáncer de piel.

Los detalles de la propiedad de Pinilla en Las Brisas

La vivienda es una construcción mediterránea de 500 metros cuadrados emplazada en un terreno de más de 3.300 metros cuadrados. El nivel de terminaciones explica por qué el valor inicial era tan elevado, aunque no suficiente para captar compradores en esta instancia:

Interiores: Hall principal con piso de mármol, cinco dormitorios, cuatro baños y ventanales de termopanel.

Hall principal con piso de mármol, cinco dormitorios, cuatro baños y ventanales de termopanel. Comodidades: Sistema de calefacción por losa radiante, jacuzzi y amplios espacios de servicio.

Sistema de calefacción por losa radiante, jacuzzi y amplios espacios de servicio. Exteriores: Piscina, un quincho cerrado de 100 metros cuadrados y una vista privilegiada a la cancha de golf.

Con la marca “Pinigol” y otras 16 propiedades en la lista de liquidación, el futuro del histórico de la Roja depende ahora de que este nuevo intento a mitad de precio logre finalmente despertar el interés del mercado. El próximo 7 de mayo se escribirá un nuevo capítulo de esta historia donde la urgencia por saldar deudas choca con la realidad de un mercado inmobiliario de lujo que, por ahora, le dio la espalda al exdelantero.

Casa de Mauricio Pinilla en Chicureo / © Inmobiliaria Colliers

Casa de Mauricio Pinilla en Chicureo / © Inmobiliaria Colliers

Casa de Mauricio Pinilla en Chicureo / © Inmobiliaria Colliers

Casa de Mauricio Pinilla en Chicureo / © Inmobiliaria Colliers