Datos Clave El hincha que emocionó: Un pequeño fanático de Santiago Wanderers habló mostró su fanatismo en Santa Laura Su declaración de amor: “Sin Wanderers no puedo vivir” y “es el mejor equipo del mundo para mí” La ilusión caturro: Confía en el ascenso pese a que el Decano lleva seis años en la Primera B

Santiago Wanderers ha perdido terreno en la lucha por el ascenso directo, pero hay un hincha que no pierde la esperanza: se trata de un pequeño que asistió al duelo con Recoleta en Santa Laura y dio a conocer su profundo sentimiento por el elenco caturro, al que espera ver en Primera División en la próxima temporada.

En conversación con TNT Sports mostró su fanatismo por el fútbol y su claridad para analizar fútbol, aunque su acento argentino hace pensar que ve bastante fútbol del otro lado de la Cordillera también.

“Viene de la cuna”: el pequeño hincha que explicó su amor por Wanderers

Cuando le preguntaron por su relación con el conjunto porteño, el pequeño no dudó en explicar lo que representa Wanderers en su vida.

“Yo me siento como un porteño más, Wanderers es familia y es Valparaiso, eso es lo que es. Mira toda la gente que trajimos de visita… (el amor por Wanderers) viene de la cuna, mi papá fue vicepresidente, no sé qué fue, pero Wanderers es pasión, no hay nada más lindo que Wanderers, sin Wanderers no puedo vivir, es un sentimiento que no puedo explicar”.

“Es lo más lindo del planeta, es el mejor equipo del mundo para mí, y si yo fuera jugador metería con todo y como soy hincha acá estamos alentando en las buenas y en las malas… Vamos Wandereres, este año se nos va a dar, yo lo sé, así que vamos”.

El mensaje a los jugadores de Wanderers en plena lucha por el ascenso

El joven hincha también tuvo palabras para el plantel caturro y, pese a su edad, lanzó una encendida arenga pensando en el objetivo de regresar a Primera División.

“A los jugadores, está bien, hay que poner huevos. No puede ser que en el minuto 45 vayamos perdiendo 2-0. Metamos huevos, tenemos que meter garra desde el minuto 1 y para los hinchas ese es el aguante, toda la gente que ven acá es aguante”.

“Llevamos seis años esperando”: la ilusión por el regreso a Primera

Pese al complejo escenario en la lucha por el ascenso, el pequeño fanático dejó claro que todavía confía en que Wanderers podrá conseguir el objetivo esta temporada.

“La esperanza es ascender este año, llevamos seis años esperando este momento y ahora se nos va a dar. Estoy confiado, vamos a ganar con nuestra gente en Valparaíso y vamos a dar la vuelta. Soy esperanzado, somos de Valparaíso y tenemos huevos de ganar”.