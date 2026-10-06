Preocupación en U de Chile: los conciertos de BTS en el Estadio Nacional ya generaban alguna alerta para los Azules en pleno desarrollo de la temporada, pero el antecedentes de cómo quedó el Campín de Bogotá con la presentación de los mismos artistas durante los últimos días, aumentó la alerta, pensando en la recuperación que necesitará el recinto.

El césped del Nemesio Camacho es híbrido, al igual que el Coloso de Ñuñoa, por lo que ese hecho no es una garantía de que la cancha quedará en buenas condiciones.

El problema para U de Chile y La Roja con los conciertos de BTS

Todo esto es una dificultad para U de Chile, pero también para La Roja: el 18 de noviembre, la Selección Chilena debe recibir a Colombia en el mismo escenario por la fecha FIFA, un compromiso internacional que obliga a tener el campo de juego en condiciones.

A eso se suman otros compromisos deportivos e institucionales, antecedente que en julio llevó al Instituto Nacional de Deportes a rechazar en una primera instancia la realización de los shows, por el riesgo que implicaba el montaje para el pasto, aunque terminaron dando pie atrás en esa determinación.

El permiso llegó recién después de que la productora presentara una nueva propuesta técnica, con medidas específicas para resguardar el campo de juego.

Entre ellas aparecen la prohibición de trasladar maquinaria pesada sobre el césped, el uso de grúas operadas desde la pista atlética para instalar el escenario de 360 grados y sistemas especiales de protección y ventilación del pasto.

El antecedente de El Campín que preocupa en Chile

La alarma se encendió por lo ocurrido en Bogotá. La misma gira se presentó el 2 y 3 de octubre en el estadio Nemesio Camacho El Campín, que también cuenta con césped híbrido, y las imágenes posteriores mostraron prácticamente toda la superficie sin pasto y cubierta de tierra.

Allá también se aplicaron resguardos, con lonas instaladas sobre el campo, pero no fueron suficientes. El recinto quedó sin fútbol hasta el 16 de octubre, obligando a Independiente Santa Fe a trasladar un partido de Copa a Mosquera y a Millonarios a reprogramar su duelo con Once Caldas.

¿Cuándo son los conciertos de BTS en el Estadio Nacional?

BTS se presentará en el Estadio Nacional los días 14, 16 y 17 de octubre, con las entradas agotadas desde abril.