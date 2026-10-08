Datos Clave La denuncia: Un testigo relató que una mujer embarazada ingresó elementos prohibidos al estadio Dónde ocurrió: En el Antofagasta vs U de Chile por la Copa Chile, en el Calvo y Bascuñán El contexto: La seguridad está en la mira tras los incidentes del Sausalito

La seguridad en los estadios chilenos sigue bajo la lupa. A las dudas que dejó la suspensión del Everton vs Universidad de Chile en el Sausalito se suma ahora un testimonio sobre lo ocurrido en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán, donde los Azules cayeron ante Deportes Antofagasta por la Copa Chile 2026.

Pese a que la jornada en el norte transcurrió sin incidentes mayores, más allá del encendido de algunas bengalas, un asistente al recinto denunció las fórmulas que, a su juicio, se utilizan para sortear los controles de acceso.

El testimonio sobre el ingreso de elementos prohibidos en Antofagasta

El relato fue compartido ADN Deportes a través de un auditor, quien contó lo que presenció desde su ubicación en las tribunas del recinto de avenida Angamos.

“Llegó una embarazada con varios hinchas de la U. Se sentaron a la izquierda de mi hija, le sacaron la polera y sacaron un trapo de esos que cuelgan en las rejas, juntando varios trozos para formar uno de al menos siete metros”, señaló.

El testigo agregó que el episodio no terminó ahí: “Estaba embarazada, pero ella llevaba todo debajo. Sacó unas luces de bengala, un montón de cosas. Vi por dónde pasaban todas esas cosas los barristas”, cerró.

Los cuestionamientos a la seguridad tras lo ocurrido en el Sausalito

La denuncia llega en un momento especialmente sensible, ya que el fútbol chileno viene de vivir la suspensión del duelo entre Everton y la U en Viña del Mar, episodio que terminó con bengalas cruzando la cancha y un principio de incendio en una tribuna.

A eso se suma que el Tribunal de Disciplina de la ANFP sancionó esta semana a más de cinco mil hinchas azules por los desórdenes registrados ante Universidad de Concepción, con prohibición de ingreso para el próximo compromiso del club.