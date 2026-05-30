Datos Clave Alexis en Jaula: Sánchez lidera Mate Amigos junto a Vitinha y Julián Álvarez. Neymar los Espera: Soweto Samba mezcla la magia de Neymar con Musiala y Foster. Hinchas Eligen Ganador: Los fanáticos votan en redes y comentarios quién avanza.

El Al Aire Libre Cage 2026 sigue regalando espectáculo y ahora llega una quinta jornada llena de sabor sudamericano. Inspirado en las históricas cages de Nike, el torneo continúa reuniendo a figuras mundiales en enfrentamientos intensos y definidos por los hinchas.

Ahora será el turno de Soweto Samba y Mate Amigos en un duelo cargado de talento, ritmo y mucha personalidad.

Presentación de los equipos

Soweto Samba apuesta por velocidad y creatividad pura. Lyle Foster rompe líneas con potencia y agresividad, Jamal Musiala deslumbra con técnica y fluidez, mientras Neymar convierte cada jugada en espectáculo con regates, improvisación y magia en espacios reducidos.

Pero en Mate Amigos aparece un nombre que conecta inmediatamente con los fanáticos chilenos: Alexis Sánchez. El delantero juega cada balón con intensidad y carácter competitivo, acompañado por el control elegante de Vitinha y la movilidad constante de Julián Álvarez. Un equipo construido para jugar al límite.

¿Qué es el Al Aire Libre Cage 2026?

En la cage, los hinchas siguen teniendo la decisión final.

Las votaciones estarán disponibles en las redes sociales de Al Aire Libre y en la sección de comentarios del sitio, donde los fanáticos podrán debatir cada detalle del partido y apoyar a su trío favorito. Técnica, creatividad, personalidad y química colectiva marcarán la diferencia.

¿Quién dominará la quinta jornada?