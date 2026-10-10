Datos Clave La noche de Alexis: Alexis Sánchez fue titular, falló una clara a los 59′ y salió reemplazado pasada la hora de juego Derrota en la agonía: Su CF Montréal cayó 2-1 ante Toronto FC con dos goles en los descuentos en el BMO Field Sin playoffs: El Montréal es último del Este con 24 puntos, a nueve del último cupo a la postemporada.

Alexis Sánchez vivió una tarde amarga en Canadá. El tocopillano fue titular en el CF Montréal, tuvo en sus pies el gol que liquidaba el clásico de Canadá y terminó viendo desde la banca cómo el Toronto FC de Benjamín Kuscevic daba vuelta el pleito en los descuentos para quedarse con un 2-1 en el BMO Field.

Fue una nueva jornada sin goles ni asistencias para el chileno, que sigue en deuda desde su llegada a la MLS.

Los goles de Toronto FC vs CF Montréal

El primer tiempo no tuvo goles y el duelo recién se abrió en el complemento. A los 51′, el mexicano Daniel Ríos capturó un rebote y puso el 1-0 para la visita, que por un rato acarició el triunfo en el Derbi 401.

No obstante, el cierre fue una pesadilla. A los 90+3′, Lewis Morgan emparejó las cifras tras un centro de Dorsch, y dos minutos después, a los 90+5′, Djordje Mihailovic sentenció el 2-1 definitivo para los locales.

El partido de Alexis Sánchez: la clara que falló

El ex Udinese arrancó entre los once y tuvo dos aproximaciones. La primera, a los 36′, con un remate que el portero retuvo sin problemas. La segunda, a los 59′, fue la que duele: quedó solo dentro del área, con tiempo para acomodarse, y mandó la pelota por encima del travesaño.

Pasada la hora de juego fue reemplazado por Fabián Herbers. Kuscevic, en tanto, completó una buena faena como zaguero central en el elenco de Toronto.

El CF Montréal se despide de los playoffs de la MLS

El golpe deja al conjunto de Quebec como colista de la Conferencia Este con 24 puntos, a nueve unidades del noveno lugar, que entrega el último boleto a la postemporada. Con la temporada regular en su recta final, la clasificación es prácticamente imposible.

Toronto FC, por su parte, llegó a 32 unidades y presiona a New York Red Bulls y Cincinnati, ambos con 33.

¿Cuándo vuelve a jugar Alexis Sánchez?

El CF Montréal tendrá revancha pronto: recibirá al Atlanta United de Paulo Díaz este miércoles 14 de octubre por una nueva jornada de la MLS 2026.