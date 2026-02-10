La Selección Chilena vive un período de mucha incertidumbre, ya que vivió fracasos en los últimos procesos en todas sus categorías, por lo que necesita bastante trabajo para mejorar sus resultados.

Uno de los que se ha encargado de esta renovación es Nicolás Córdova, quien ha estado al mando de La Roja Sub 20 y adulta. El DT no solo ha trabajado en lo táctico, sino que también en la búsqueda de jugadores.

🧐 El jugador “español” que reforzará a La Roja

Pues los sondeos han traído frutos, ya que hay un jugador chileno-español que reforzará a la Selección Chilena. Viene de un equipo que está en la Primera División de La Liga.

Se trata de Thomas Dean, lateral que juega en Espanyol de Barcelona, quien estará en la próxima nómina de La Roja Sub 20, según dio a conocer el periodista Rodrigo Hernández en el programa Los Tenores de Radio ADN.

Dean, quien por primera vez será considerado en el Equipo de Todos, estará presente en el duelo amistoso de Chile vs Perú en la categoría formativa.

Thomas Dean es el capitán del elenco juvenil A de Espanyol y espera prontamente su oportunidad en el primer equipo.

📋 Otros jugadores “extranjeros” que han jugado por Chile

Esta práctica ya se ha desarrollado con anterioridad. De hecho, actualmente hay dos jugadores en La Roja adulta que nacieron y se formaron en el extranjero, pero que tienen la nacionalidad chilena producto de su ascendencia, como lo son Ben Brereton Díaz y Lawrence Vigouroux.

Hay otros casos como Pedro Pablo “Tucu” Hernández y otros menos relevantes en Chile como Niklas Castro y Nayel Mehssatou. Más atrás recordamos el caso de Sergio “Superman” Vargas.

Si nos vamos más atrás en el tiempo en la década del ’50 ocurrió algo parecido. En Inglaterra brillaba un jugador que se llamaba Jorge Robledo y en nuestro país se supo que el futbolista nació en Chile y tenía papá chileno, por lo que fue convocado al Equipo de Todos, jugando el Mundial de 1950 sin hablar nada de español. Más adelante en 1953 lo fichó Colo Colo, mientras que en el ’60 jugó en O’Higgins.