Colo Colo buscó durante este 2025 un arquero de selección para conformar su gran plantel para el año del centenario, porque sabían que Brayan Cortés dejaría el equipo.

Nada hacía presagiar que sería el mismo Cortés el que se reemplazaría a sí mismo, para luego salir a préstamo a Peñarol, lo que le generó más problemas que beneficios al conjunto popular.

Pero hoy Colo Colo recibió la noticia que esperó por un año: El portero que quieren no renovará en su club y podría llegar gratis en enero de 2026.

🧤Arías no renueva en Racing y tiene vía libre para Colo Colo

Gabriel Arias, ex seleccionado chileno y arquero de Racing, le comunicó a la academia que no renovará su vínculo con el club y saldrá de la institución el próximo 31 de diciembre.

“Tras siete años en la institución a la que le tomó un fuerte sentido de pertenencia, en ese recorrido que inició en 2018 con Eduardo Coudet al frente del equipo, Gabi decidió bajarle la persiana un ciclo muy exitoso, pese a que desde el club le ofrecieron a su representante extenderle el vínculo hasta fin de 2026”, informó el diario Olé.

Así, el gran anhelo de Colo Colo podría materializarse en el próximo mercado de pases, y lo mejor es que el Cacique no pagaría nada por esta operación.

💰¿Cuánto cobra Gabriel Arias en Racing?

Si bien todo parece genial para Colo Colo, el sueldo de Gabriel Arias puede ser una gran piedra de tope.

El naturalizado chileno cobra, actualmente, 89 millones de pesos chilenos en Racing, un sueldo altísimo para la realidad del fútbol chileno.

Si bien Colo Colo tiene al jugador mejor pagado de Chile, Arturo Vidal con casi 120 millones de pesos, tener otro sueldo así de alto, y en un jugador de 38 años, no se ve como una opción viable o atractiva.

📊 Los números de Gabriel Arias en Racing

Gabriel Arias es uno de los jugadores más exitosos de la historia reciente de Racing. El golero obtuvo 4 títulos nacionales y dos internacionales con la academia.

En sus siete años en racing, Arias ganó: