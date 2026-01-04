Ben Brereton rompió una importante sequía goleadora al anotar un tanto en el duelo de Derby County contra el Wrexham en el marco de la Fecha 26 de la Championship (Segunda División de Inglaterra).

Brereton marcó apenas su segundo gol con la camiseta de Los Carneros, por lo que esto puede servir como un punto de inflexión, justo comenzando este año 2026, en el que también se espera que mantenga su presencia en la Selección Chilena.

📹 VIDEO: Así fue el gol de Ben Brereton para terminar su sequía en Derby County

Corrían los 33 minutos de juego cuando Ben Brereton Díaz recibió un pase con ventaja en ofensiva de Derby County. El chileno realizó una gran maniobra personal, amagando que iba a rematar con la pierna derecha, pero enganchando para la zurda, pierna con la que definió con gran categoría engañando al arquero rival.

GOOOOOOOL BEN BRERETON ⚽🔥pic.twitter.com/unJZah73nF — Chilenos por el Mundo 🌎🇨🇱⚽ (@Chilenosxmundo_) January 4, 2026

De todas maneras, Brereton no pudo evitar la caída de su escuadra por 2-1 ante Wrexham, en casa en el estadio Pride Park, resultado que los deja en el 12° puesto con 35 unidades, a seis puntos de la zona de liguilla para ascender a la Premier League.

El próximo desafío del Derby County será el próximo domingo 11 de enero a las 09:00 horas de Chile contra Leeds United, por la Tercera Ronda de la FA Cup.

📊 Los números de Ben Brereton en Derby County

Ben Brereton Díaz ha jugado 23 partidos oficiales con la camiseta de Derby County, acumulando 1.608 minutos con Los Carneros.

Brereton ha marca dos goles y no tiene asistencias (además acumula tres tarjetas amarillas): la última vez que había marcado fue el 27 de septiembre de 2025 justamente contra Wrexham, por lo que rompe una sequía de más de tres meses.

Hay que consignar también que Big Ben tiene dos goles por la Selección Chilena en esta temporada: en el triunfo por 2-1 contra Perú en el estadio Bicentenario de La Florida y en la victoria por 2-0 frente a Rusia en Sochi, ambos duelos amistosos.