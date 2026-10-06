Datos Clave Elogios para Pulgar: Léo Moura aseguró que es un “admirador” del chileno La importancia de las loas: Vienen de un campeón de Copa Libertadores e ídolo de Flamengo Lo que destaca: La garra y la determinación del volante chileno

Erick Pulgar sigue sumando elogios en Brasil. Esta vez fue Léo Moura, uno de los grandes ídolos de la historia de Flamengo, quien se rindió ante el presente del volante nacional en el cuadro carioca.

El exlateral derecho, campeón de la Copa Libertadores en 2017 con Gremio, conversó con AS Chile en el marco de la Libertadores Experience, evento organizado por la Conmebol en la playa de Botafogo.

Los elogios de Léo Moura a Erick Pulgar

El histórico del Mengao partió destacando lo que significa el antofagastino para la institución más popular de Brasil: “Es un jugador muy especial, un jugador que sabe lo que es vestir la camiseta de Flamengo. Yo soy un admirador del fútbol de Pulgar“, señaló.

En esa línea, el exjugador valoró que el chileno siga ligado al club: “Estoy feliz por la continuidad de él. Flamengo necesita jugadores así y nosotros hinchamos para que Erick tenga un final de carrera de éxito vistiendo esta camiseta”.

“La garra y la determinación”: lo que destaca el hincha del Mengao

Consultado por aquello que genera la conexión entre el volante y la hinchada rubronegra, Moura apuntó directamente a su carácter dentro de la cancha.

“Llama la atención por la garra y la determinación. Yo creo que al hincha le gusta eso, es por eso que los fanáticos no querían perder a Pulgar y estamos todos contentos con que él siga vistiendo la camiseta de Flamengo”, cerró.

Quién es Léo Moura, el ídolo que alabó a Erick Pulgar

Las palabras no vienen de cualquiera. El exlateral disputó 519 partidos con la camiseta del Mengao y levantó ocho títulos con el elenco carioca, lo que lo transformó en uno de los referentes históricos de la institución.

Además, en 2017 se coronó campeón de la Copa Libertadores con Gremio, antecedente por el cual fue invitado por la Conmebol al evento realizado en Río de Janeiro.