Datos Clave El reto: Un histórico delantero argentino respondió al reto viral de hablar cuando escuche a un jugador mejor que él. La reacción: Entre los futbolistas nombrados apareció el nombre de Alexis Sánchez, figura de La Roja. La reacción: El atacante trasandino habló, pero aclaró que considera que están al mismo nivel.

La Generación Dorada marcó una época en el fútbol chileno. La Roja dejó atrás décadas de frustraciones y además de clasificar a dos Mundiales consecutivos, se consagró con un histórico bicampeonato de América.

Sus principales estrellas no solo brillaron en la selección, sino que también lo hicieron en Europa y cautivaron al mundo entero. Uno de ellos fue Alexis Sánchez, que jugó en los mejores equipos del planeta. Su exitosa carrera volvió al debate en las últimas horas, luego que un exitoso delantero argentino se comparara con el tocopillano y encendiera las redes.

Campeón con River, Barcelona y Real Madrid se comparó con Alexis Sánchez

Hablamos de Javier Saviola, histórico atacante argentino que además de jugar en su país tuvo pasos por España, Francia, Portugal, Grecia e Italia. El ‘Conejo’, como es apodado, respondió a un reto viral del influencer “Ezzequiel”, donde debía hablar cuando escuchara a un delantero mejor que él.

Entre los mencionados aparecieron Ezequiel Lavezzi, Alexandre Pato, Obafemi Martins, Paulo Dybala, Antonio Cassano, Julián Álvarez, Diego Forlán, David Villa, Sergio Agüero, Michael Owen y Alexis Sánchez.

Al escuchar el nombre del chileno, Saviola reaccionó rápidamente y se comparó con el máximo goleador histórico de La Roja. “Estamos ahí. Yo lo pondría en el mismo lugar”, aseguró.

La exitosa carrera de Javier Saviola a nivel de clubes

Javier Saviola debutó profesionalmente en River Plate en 1998 con apenas 16 años. Con la escuadra Millonaria consiguió dos títulos de Primera División antes de ser fichado por el FC Barcelona. En Europa, además del conjunto culé, vistió las camisetas de Mónaco, Sevilla, Real Madrid, Benfica, Málaga, Olympiacos de El Pireo y Hellas Verona.

Con la selección argentina, en tanto, fue campeón mundial sub 20 en 2001 y también campeón olímpico en Atenas 2004. Sin embargo, con la adulta no consiguió títulos y anotó solo en 11 oportunidades.

A nivel de clubes disputó un total de 635 partidos y convirtió 231 goles. Por contraparte, Alexis Sánchez ha anotado 215 tantos en 798 partidos en sus diferentes equipos, mientras que con La Roja se consagró bicampeón de América y es el máximo anotador histórico.