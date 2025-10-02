Una de las tareas que tiene U de Chile con miras a la próxima temporada es renovar a algunas de sus figuras del plantel, esto con el fin de sostener una base y reforzar con los nombres que estime conveniente tanto la gerencia deportiva como el cuerpo técnico que encabeza Gustavo Álvarez.

En los últimos días se ha conocido que en la U tienen algunos nombres como prioridad de la lista de jugadores que vencen su contrato a fines de este 2025, entre ellos los referentes Charles Aránguiz y Marcelo Díaz, además de Fabián Hormazábal, quien se ha convertido en una de las principales figuras en el XI estelar azul.

🤔 La presión hacia la U ante la dificultad por renovar a uno de sus pilares

En este escenario de renovaciones hubo un aviso hacia U de Chile por poner el pie en el acelerador respecto al caso de Fabián Hormazábal, por quien Azul Azul podría tener más de una complicación en su intento de extender el vínculo con el lateral derecho.

Y es que en su rol de comentarista en TNT Sports, el ex futbolista Carlos Villanueva dio a entender por qué al club laico le podría costar más renovar el contrato del también seleccionado chileno. “Puede ser, lo digo yo poniéndome en el caso de estar dentro de Universidad de Chile, yo haría todo lo posible para que se quede. Ha sido uno de sus mejores jugadores esta temporada, por la banda derecha también jugó con la selección”, apuntó el Piña.

“Él como jugador obviamente me imagino que pretende ir a jugar al extranjero. Ya tiene 29 años, entonces hoy es el momento. Está terminando contrato, también tendría la posibilidad de salir libre, que muchas veces se complican estas transferencias porque hay montos muy altos entre clubes, y al salir libre solo deben negociar el contrato del jugador involucrado. Si tengo que dar un orden de prioridad, me la jugaría toda por Aránguiz, número uno, después Hormazábal y luego Marcelo Díaz, que ha perdido espacio en el equipo titular”, resaltó el otrora volante.

🔹 Hormazábal ya pudo salir de la U este 2025

Otro factor que puede instar a la U a renovar prontamente el contrato de Fabián Hormazábal es el hecho de que ya tuvo la oportunidad de emprende rumbo hacia el extranjero en esta temporada 2025.

Hay que recordar que por febrero pasado Hormazábal estuvo en el radar de Newell's y también Lanús, pero finalmente no hubo acuerdo por algún traspaso con dichos clubes, situación que podría repetirse a fines de la presente campaña con el destacado rendimiento que ha demostrado el ex O'Higgins.

