El Estadio Bicentenario Municipal de La Florida vivirá este domingo 22 de febrero, a las 18:00 horas, un duelo de realidades absolutamente opuestas en la fecha 4 del Campeonato Nacional 2026. Audax Italiano, quinto con cuatro puntos, recibe a un Everton de Viña del Mar que no conoce la victoria, no ha marcado un solo gol y acumula tres derrotas consecutivas en el arranque más oscuro de su temporada en años.

Los itálicos llegaron al 2026 con hambre de protagonismo bajo la conducción de Gustavo Lema. Federico Mateos, con un gol en tres partidos, y Diego Coelho, también con una diana, son las cartas ofensivas de un equipo. El historial reciente favorece claramente a los locales: dos victorias en los últimos cuatro enfrentamientos directos y un dominio reconocible en la cancha.

Everton llega en estado de emergencia. Cero puntos, cero goles y tres derrotas dejan al equipo viñamarino en el último lugar de la tabla con diferencia de goles de -6. La crisis es total: sin rematadores efectivos, con una defensa que hace agua y un técnico que busca soluciones sin encontrarlas en los primeros tres partidos del año.

