Audax Italiano recibe a Universidad Católica este sábado 11 de abril en uno de los duelos más atractivos de la Fecha 9 del Campeonato Nacional 2026. Los Tanos y los Cruzados, con compromisos coperos de por medio esta semana, decidieron no suspender el partido y dar un ejemplo de compromiso con el torneo local. Sigue aquí el minuto a minuto, goles, formaciones y estadísticas desde La Florida.

Audax Italiano vs U. Católica, minuto a minuto

¿Las claves del Audax Italiano vs U. Católica?

Universidad Católica llega como el tercer equipo en la tabla del Campeonato Nacional con 14 puntos en 8 partidos disputados, tras arrasar 6-1 a Palestino en la Fecha 8. Sin embargo, los Cruzados vienen de caer 1-2 ante Boca Juniors por la Copa Libertadores 2026, lo que pone a prueba su recuperación física y anímica. Audax Italiano, en tanto, acumula 10 puntos en el sexto lugar y también llega golpeado tras perder ante Olimpia en la Copa Sudamericana 2026 y caer 1-2 ante O’Higgins en Fecha 8. El duelo en La Florida promete ser intenso: ambos equipos necesitan ganar para no alejarse de los puestos de privilegio.

La previa de Audax Italiano vs U. Católica

Audax Italiano, dirigido por Gustavo Lema, tiene en el Estadio Bicentenario de La Florida su principal fortaleza. Los Tanos mantienen una propuesta ofensiva con sistema de tres volantes y llegadas por las bandas, y pese a los últimos tropiezos, cuentan con el respaldo de su hinchada y la energía de jugar en casa. La clave estará en recuperar la solidez defensiva que mostraron en las primeras fechas del torneo.

Universidad Católica llega como uno de los equipos más en forma del campeonato: sus 14 puntos en 8 fechas representan uno de los arranques más sólidos del ciclo. El golpe ante Boca Juniors en el Claro Arena fue doloroso, pero el plantel cruzado tiene el margen físico y la jerarquía para reponerse rápido. El antecedente reciente del 6-1 sobre Palestino muestra que el poder ofensivo de la UC está intacto.

Formaciones de Audax Italiano vs U. Católica

Formación confirmada de Audax Italiano

Tomás Ahumada; Enzo Ferrario, Marcelo Ortiz, Daniel Piña; Raimundo Rebolledo, Marco Colao, Federico Mateos, Esteban Matus; Nicolás Aedo; Franco Troyanski y Giovani Chiaverano.

DT: Gustavo Lema

Formación confirmada de U. Católica

Vicente Bernedo; Daniel González, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Nicolás LHuillier; Jhojan Valencia, Clemente Montes, Matías Palavecino, Fernando Zuqui, Justo Giani; Fernando Zampedri.

DT: Daniel Garnero.

¿A qué hora juega Audax Italiano vs U. Católica por el Campeonato Nacional 2026?

El partido se disputará el sábado 11 de abril de 2026 a las 17:30 horas de Chile en el Estadio Bicentenario Municipal de La Florida.

¿Dónde ver Audax Italiano vs U. Católica en vivo?

El duelo será transmitido por TNT Sports Premium y en streaming a través de HBO Max, disponibles para Chile y el resto de Sudamérica.

Así marchan Audax Italiano y U. Católica en la Tabla de Posiciones