Brayan Cortés tiene un futuro incierto, ya que existen pocas opciones de que Peñarol compre su pase tras seis meses a préstamo y tampoco pareciera haber ánimo de un regreso a Colo Colo por parte de la hinchada, tras un 2025 tortuoso en la institución.

Pese a esto, Cortés le hizo un guiño al Cacique, elenco en el que tuvo un tremendo éxito entre 2018 y 2025, y club al que pertenece su carta. ¿Será una señal?

👀 La señal que vuelve a vincular a Brayan Cortés con Colo Colo

Brayan Cortés, quien terminó hace unos días la temporada con Peñarol en Uruguay, ya está de regreso en Chile para reencontrarse con amigos y familiares, dejando ya una primera señal que lo vincula con Colo Colo.

Esto porque realizó una publicación en sus historias de Instagram, con una fotografía en la que aparecen dos jugadores actuales del plantel albo: Alan Saldivia y Marcos Bolados.

El posteo es original de Saldivia, pero compartido por Cortés, lo que provoca el primer acercamiento de vuelta del golero con el Cacique, tras un semestre fuera.

😱 Los hinchas resisten la vuelta de Brayan Cortés a Colo Colo

La relación entre Brayan Cortés y los hinchas de Colo Colo no está en un buen momento: el Indio terminó su contrato a fines de 2024 y anunció su partida del club, aunque al no encontrar una posibilidad en el extranjero terminó regresado al estadio Monumental, cuando también se negociaba con el costarricense Keylor Navas.

Esto generó un descontento en los fanáticos, quienes se sintieron rechazados por Cortés: las críticas afectaron al guardameta, quien no retomó el buen rendimiento que tuvo los años anteriores en el club, lo que hizo insostenible la situación.

El futbolista al recibir una propuesta de partir al exterior nuevamente, aunque fuera a préstamo a Peñarol, la aceptó, aunque en el elenco carbonero tampoco tuvo su mejor versión, lo que impidió que compraran su carta.

