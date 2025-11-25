Colo Colo y Cobresal juegan un partido vital este viernes: ambos elencos se medirán en El Salvador con la idea fija en clasificar a la Copa Sudamericana 2026. El que gana queda con la primera opción de cara a la última fecha.

Este duelo tendrá un importante cambio, que llega a alterar un poco la planificación de ambos elencos, algo que no es primera vez que pasa en partidos del Cacique, ocurriendo siempre con poca antelación.

😱 El importante cambio que tendrá el Cobresal vs Colo Colo

Según dieron a conocer en Radio ADN, el partido de Cobresal vs Colo Colo tendrá un cambio de horario para este viernes 28 de noviembre (estaba programado para las 20:00 horas).

El compromiso finalmente se llevará a cabo a las 18:00 horas (se adelantó dos horas) por la Fecha 29 del Campeonato Nacional.

🧐 La razón del nuevo de horario del Cobresal vs Colo Colo

La razón del cambio de horario de Cobresal vs Colo Colo es el inicio de la Teletón 2025: la idea es que el encuentro no se tope con el arranque de la transmisión del evento, que siempre tiene una importante connotación nacional.

Igualmente, hay dos partidos que se llevarán a cabo en pleno desarrollo de la Teletón: Huachipato vs U Católica (sábado a las 12:00 horas) y La Serena vs Palestino (sábado 18:00 horas), por lo que abre el debate de la modificación de horario en El Salvador.

📅 ¿Cuándo y a qué hora se juega el Cobresal vs Colo Colo?

El duelo de Cobresal vs Colo Colo se llevará a cabo este viernes 28 de noviembre de 2025 a las 18:00 horas en el estadio El Cobre de El Salvador, por la Fecha 29 del Campeonato Nacional 2025.

Para ver este compromiso debes acceder a la transmisión de TNT Sports en TV cable y aplicaciones de pago o mediante la suscripción de TNT Sports en HBO Max.

