Este viernes 27 de febrero, el Campeonato Nacional 2026 vive una nueva jornada con un duelo nortino de alto voltaje entre Cobresal y Deportes La Serena en el Estadio El Cobre de El Salvador, abriendo la Fecha 5 del torneo a las 18:00 horas de Chile.
Los Mineros llegan como favoritos al cotejo. Bajo la conducción de Gustavo Huerta, Cobresal marcha en la séptima posición con 7 puntos, tras acumular 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas en lo que va del certamen. Su última presentación fue un empate 1-1 ante Deportes Concepción, resultado que frenó su racha positiva.
Del otro lado, Deportes La Serena llega en un momento delicado. Los dirigidos por Felipe Gutiérrez son penúltimos con apenas 2 puntos, producto de 2 empates y 3 derrotas. El equipo no ha ganado en sus últimos cinco partidos, marcando solo 3 goles y recibiendo 5, lo que refleja una crisis tanto ofensiva como defensiva. El árbitro designado para el encuentro es Héctor Jona Gamboa.
Cobresal vs La Serena, minuto a minuto
- Franco Bechtholdt 62′
- Esteban Valencia 76′
- Franco Frias 90′
- Jeisson Vargas 1′
- Francis Mac Allister 13′
- Felipe Chamorro 38′
Santander
Pacheco
Bechtholdt
Fuentes
Moreno
Astudillo
Yanis
Nadruz
Carvallo
Brea
Pino
- Entrenador
-
0Gustavo Huerta
- Suplentes
-
30Jorge Pinos
-
3Benjamin Villarroel
-
6Esteban Valencia
-
13Benjamin Valenzuela
-
14Renato Huerta
-
27Milan Roki
-
28Benjamin Moreno
-
29Oliver Ramis
-
32Franco Frias
Lanzillotta
Gutierrez
Alarcon
Delgado
Salazar
Mac
Allister
Escalante
Gutierrez
Chamorro
Vargas
Rubio
- Entrenador
-
0Felipe Gutiérrez
- Suplentes
-
22Eryin Sanhueza
-
15Bastian Contreras
-
19Bastian Sandoval
-
23Matias Marin
-
26Fernando Dinamarca
-
27Cristobal Sepulveda
-
28Joan Orellana
-
30Angel Carvajal
-
34Nicolas Stefanelli