Este viernes 27 de febrero, el Campeonato Nacional 2026 vive una nueva jornada con un duelo nortino de alto voltaje entre Cobresal y Deportes La Serena en el Estadio El Cobre de El Salvador, abriendo la Fecha 5 del torneo a las 18:00 horas de Chile.

Los Mineros llegan como favoritos al cotejo. Bajo la conducción de Gustavo Huerta, Cobresal marcha en la séptima posición con 7 puntos, tras acumular 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas en lo que va del certamen. Su última presentación fue un empate 1-1 ante Deportes Concepción, resultado que frenó su racha positiva.

Del otro lado, Deportes La Serena llega en un momento delicado. Los dirigidos por Felipe Gutiérrez son penúltimos con apenas 2 puntos, producto de 2 empates y 3 derrotas. El equipo no ha ganado en sus últimos cinco partidos, marcando solo 3 goles y recibiendo 5, lo que refleja una crisis tanto ofensiva como defensiva. El árbitro designado para el encuentro es Héctor Jona Gamboa.

Cobresal vs La Serena, minuto a minuto