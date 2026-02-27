Este viernes 27 de febrero, el Campeonato Nacional 2026 vive una nueva jornada con un duelo nortino de alto voltaje entre Cobresal y  Deportes La Serena en el Estadio El Cobre de El Salvador, abriendo la Fecha 5 del torneo a las 18:00 horas de Chile.

Los Mineros llegan como favoritos al cotejo. Bajo la conducción de Gustavo Huerta, Cobresal marcha en la séptima posición con 7 puntos, tras acumular 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas en lo que va del certamen. Su última presentación fue un empate 1-1 ante Deportes Concepción, resultado que frenó su racha positiva. 

Del otro lado, Deportes La Serena llega en un momento delicado. Los dirigidos por Felipe Gutiérrez son penúltimos con apenas 2 puntos, producto de 2 empates y 3 derrotas. El equipo no ha ganado en sus últimos cinco partidos, marcando solo 3 goles y recibiendo 5, lo que refleja una crisis tanto ofensiva como defensiva. El árbitro designado para el encuentro es Héctor Jona Gamboa.

Cobresal vs La Serena, minuto a minuto

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 5
Cobresal
27/02/2026 18:00
0
1
Descanso : 0 1
Finalizado
La Serena
  • Franco Bechtholdt 62′
  • Esteban Valencia 76′
  • Franco Frias 90′
  • Jeisson Vargas 1′
  • Francis Mac Allister 13′
  • Felipe Chamorro 38′
90 + 1 ‘
Cobresal
Tarjeta amarilla : Franco Frias
88 ‘
La Serena
Sustitución entra : Bastian Sandoval
88 ‘
La Serena
Sustitución sale : Felipe Chamorro
87 ‘
La Serena
Sustitución entra : Bastian Contreras
87 ‘
La Serena
Sustitución sale : Diego Rubio
82 ‘
La Serena
Sustitución entra : Joan Orellana
82 ‘
La Serena
Sustitución sale : Francis Mac Allister
82 ‘
Cobresal
Sustitución entra : Franco Frias
82 ‘
Cobresal
Sustitución sale : Agustin Nadruz
76 ‘
Cobresal
Tarjeta amarilla : Esteban Valencia
70 ‘
La Serena
Sustitución entra : Nicolas Stefanelli
70 ‘
La Serena
Sustitución sale : Joaquin Gutierrez
62 ‘
Cobresal
Tarjeta amarilla : Franco Bechtholdt
46 ‘
Cobresal
Sustitución entra : Benjamin Moreno
46 ‘
Cobresal
Sustitución sale : Juan Fuentes
46 ‘
Cobresal
Sustitución entra : Renato Huerta
46 ‘
Cobresal
Sustitución sale : Julian Brea
46 ‘
Cobresal
Sustitución entra : Esteban Valencia
46 ‘
Cobresal
Sustitución sale : Cesar Yanis
38 ‘
La Serena
Tarjeta amarilla : Felipe Chamorro
13 ‘
La Serena
Tarjeta amarilla : Francis Mac Allister
1 ‘
La Serena
Asistencia : Diego Rubio
1 ‘
La Serena
Gol regular : Jeisson Vargas
[ +8 ‘ ] ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.
[ +1 ‘ ] Amonestación para Franco Frias.
Cambio: se retira Felipe Chamorro y entra en su lugar Bastian Sandoval.
Cambio: se retira Diego Rubio y entra en su lugar Bastian Contreras.
Cambio: se retira Francis Mac Allister y entra en su lugar Joan Orellana.
Cambio: se retira Agustin Nadruz y entra en su lugar Franco Frias.
Amonestación para Esteban Valencia.
Cambio: se retira Joaquin Gutierrez y entra en su lugar Nicolas Stefanelli.
Amonestación para Franco Bechtholdt.
Cambio: se retira Juan Fuentes y entra en su lugar Benjamin Moreno.
Cambio: se retira Julian Brea y entra en su lugar Renato Huerta.
Cambio: se retira Cesar Yanis y entra en su lugar Esteban Valencia.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +3 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
Amonestación para Felipe Chamorro.
Amonestación para Francis Mac Allister.
Asistencia de Diego Rubio en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Jeisson Vargas!
El árbitro da inicio al encuentro.
Cobresal
5-3-2
Alejandro Santander 12
Alejandro
Santander
Guillermo Pacheco 23
Guillermo
Pacheco
Franco Bechtholdt 16
Franco
Bechtholdt
Juan Fuentes 17
Juan
Fuentes
Christian Moreno 18
Christian
Moreno
Aaron Astudillo 22
Aaron
Astudillo
Cesar Yanis 7
Cesar
Yanis
Agustin Nadruz 5
Agustin
Nadruz
Bryan Carvallo 10
Bryan
Carvallo
Julian Brea 11
Julian
Brea
Steffan Pino 8
Steffan
Pino
  • Entrenador
  • 0
    Gustavo Huerta
  • Suplentes
  • 30
    Jorge Pinos
  • 3
    Benjamin Villarroel
  • 6
    Esteban Valencia
  • 13
    Benjamin Valenzuela
  • 14
    Renato Huerta
  • 27
    Milan Roki
  • 28
    Benjamin Moreno
  • 29
    Oliver Ramis
  • 32
    Franco Frias
La Serena
4-2-3-1
Federico Lanzillotta 1
Federico
Lanzillotta
Bruno Gutierrez 21
Bruno
Gutierrez
Lucas Alarcon 5
Lucas
Alarcon
Rafael Delgado 33
Rafael
Delgado
Yahir Salazar 17
Yahir
Salazar
Francis Mac Allister 4
Francis
Mac
Allister
Gonzalo Escalante 8
Gonzalo
Escalante
Joaquin Gutierrez 16
Joaquin
Gutierrez
Felipe Chamorro 14
Felipe
Chamorro
Jeisson Vargas 10
Jeisson
Vargas
Diego Rubio 11
Diego
Rubio
  • Entrenador
  • 0
    Felipe Gutiérrez
  • Suplentes
  • 22
    Eryin Sanhueza
  • 15
    Bastian Contreras
  • 19
    Bastian Sandoval
  • 23
    Matias Marin
  • 26
    Fernando Dinamarca
  • 27
    Cristobal Sepulveda
  • 28
    Joan Orellana
  • 30
    Angel Carvajal
  • 34
    Nicolas Stefanelli
17
Faltas Cometidas
14
3
Fuera de Juego
1
59
Posesión de Balón
41
3
Tarjetas Amarillas
2
7
Tiros Fuera
5
6
Tiros a Puerta
5
7
Corners
1
0
Tarjetas Rojas
0
9
Saques de Portería
9
0
Penaltis
0
15
Tiros Libres
20
4
Paradas
6
5
Tiros Fuera 1ª Mitad
2
2
Tiros Fuera 2ª Mitad
3
1
Tiros a Puerta 1ª Mitad
3
5
Tiros a Puerta 2ª Mitad
2
2
Fuera de Juego 1ª Mitad
0
1
Fuera de Juego 2ª Mitad
1
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
2
3
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
0
4
Corners 1ª Mitad
0
3
Corners 2ª Mitad
1
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
5
Faltas Cometidas 1ª Mitad
6
12
Faltas Cometidas 2ª Mitad
8
Últimos enfrentamientos
COB 0 – 1 LA 27/02/2026
LA 0 – 2 COB 26/07/2025
COB 3 – 1 LA 23/02/2025