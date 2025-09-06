Cobresal y Palestino se ponen al día en el Campeonato Nacional, árabes y minero juegan su duelo pendiente por la Fecha 16 del torneo.
Cobresal llega con ganas de sacudirse la derrota ante la U Católica en la última fecha.
Palestino, en tanto, debe ganar para seguir subiendo en la tabla e ilusionarse con arrebatarle el título a Coquimbo Unido.
⚽ Cobresal vs Palestino en vivo por la Primera B, minuto a minuto
- Estadísticas de equipos
📆¿Cuándo y qué hora juegan Cobresal vs Palestino?
El duelo entre Cobresal y Palestino está pactado para este domingo 8 de septiembre a las 15:00 horas en el estadio El Cobre de Codelco.
- 🗓️ Fecha: Domingo 7 de septiembre.
- 🕑 Hora: 15:00 horas
- 🏟️ Estadio: El Cobre, El Salvador.
📡¿Dónde v en vivo Cobresal vs Palestino?
- 📺 TV: TNT Sports.
- 💻 Streaming: TNT Sport en HBO Max
🟨 Árbitros del Cobresal vs Palestino
- Juez central: José Cabero
- 1er asistente: Diego Gamboa
- 2do asistente: John Calderón
- 4to árbitro: Cristian Galaz
- VAR: Gastón Philippe
- Asistente VAR: José Retamal
📝Las formaciones de Cobresal vs Palestino
Cobresal: Jorge Pinos; José Tiznado, Christian Moreno, Cristian Toro; Cristopher Barrera, César Yanis, Diego Céspedes, Cristopher Mesías, Jorge Henríquez; Benjamín Ramírez y Diego Coelho.
DT: Gustavo Huerta.
Palestino: Sebastián Pérez; Ian Garguez, Fernando Meza, Cristian Suárez, Dilan Zúñiga; Julián Fernández, Ariel Martínez; Bryan Carrasco, Joe Abrigo, Jonathan Benítez; Junior Marabel.
DT: Lucas Bovaglio.