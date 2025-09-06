Cobresal y Palestino se ponen al día en el Campeonato Nacional, árabes y minero juegan su duelo pendiente por la Fecha 16 del torneo.

Cobresal llega con ganas de sacudirse la derrota ante la U Católica en la última fecha.

Palestino, en tanto, debe ganar para seguir subiendo en la tabla e ilusionarse con arrebatarle el título a Coquimbo Unido.

⚽ Cobresal vs Palestino en vivo por la Primera B, minuto a minuto

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 16 Cobresal Sin Comenzar Palestino Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos PAL 2 – 1 COB 15/02/2025 COB 0 – 3 PAL 25/08/2024 COB 0 – 2 PAL 29/03/2024 COB 2 – 1 PAL 01/10/2023 PAL 1 – 5 COB 14/04/2023

📆¿Cuándo y qué hora juegan Cobresal vs Palestino?

El duelo entre Cobresal y Palestino está pactado para este domingo 8 de septiembre a las 15:00 horas en el estadio El Cobre de Codelco.

🗓️ Fecha: Domingo 7 de septiembre.

🕑 Hora: 15:00 horas

🏟️ Estadio: El Cobre, El Salvador.

📡¿Dónde v en vivo Cobresal vs Palestino?

📺 TV: TNT Sports.

💻 Streaming: TNT Sport en HBO Max

🟨 Árbitros del Cobresal vs Palestino

Juez central: José Cabero

1er asistente: Diego Gamboa

2do asistente: John Calderón

4to árbitro: Cristian Galaz

VAR: Gastón Philippe

Asistente VAR: José Retamal

📝Las formaciones de Cobresal vs Palestino

Cobresal: Jorge Pinos; José Tiznado, Christian Moreno, Cristian Toro; Cristopher Barrera, César Yanis, Diego Céspedes, Cristopher Mesías, Jorge Henríquez; Benjamín Ramírez y Diego Coelho.

DT: Gustavo Huerta.

Palestino: Sebastián Pérez; Ian Garguez, Fernando Meza, Cristian Suárez, Dilan Zúñiga; Julián Fernández, Ariel Martínez; Bryan Carrasco, Joe Abrigo, Jonathan Benítez; Junior Marabel.

DT: Lucas Bovaglio.