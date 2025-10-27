Colo Colo y Deportes Limache se enfrentan este lunes 27 de octubre a las 18:00 horas por la fecha 25 del Campeonato Nacional 2025. El compromiso se disputará en el Estadio Nacional, escenario donde los albos buscarán volver al triunfo ante un cuadro limachino que quiere seguir escapando de la parte baja.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz viene de caer por la cuenta mínima frente a Coquimbo Unido, resultado que lo dejó en el octavo lugar con 34 puntos, fuera de zona de copas internacionales. En tanto, los dirigidos por Víctor Rivero llegan motivados tras vencer 2-0 a Cobresal, alcanzando el puesto 13 con 21 unidades.

Colo Colo vs Deportes Limache en vivo, por la Primera División: minuto a minuto

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 25
Colo Colo
27/10/2025 18:00
1
0
Primera parte
Deportes Limache
  • Claudio Aquino 17′
  • Sebastian Vegas 38′
  • Yonathan Andia 34′
38 ‘
Colo Colo
Tarjeta roja : Sebastian Vegas
34 ‘
Deportes Limache
Tarjeta roja : Yonathan Andia
17 ‘
Colo Colo
Gol regular : Claudio Aquino
¡EXPULSADO! – ¡Sebastian Vegas ve la tarjeta roja! ¡Sus compañeros protestan la decisión!
¡EXPULSADO! – ¡Yonathan Andia ve la tarjeta roja! ¡Sus compañeros protestan la decisión!
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Claudio Aquino!
El árbitro da inicio al encuentro.
Colo Colo
4-2-3-1
Fernando de Paul 30
Fernando
de
Paul
Mauricio Isla 22
Mauricio
Isla
Sebastian Vegas 6
Sebastian
Vegas
Emiliano Amor 15
Emiliano
Amor
Erick Wiemberg 21
Erick
Wiemberg
Arturo Vidal 23
Arturo
Vidal
Lucas Cepeda 32
Lucas
Cepeda
Victor Mendez 5
Victor
Mendez
Vicente Pizarro 34
Vicente
Pizarro
Claudio Aquino 10
Claudio
Aquino
Marcos Bolados 11
Marcos
Bolados
  • Entrenador
  • 0
    Fernando Ortiz
  • Suplentes
  • 12
    Eduardo Villanueva
  • 2
    Jonathan Villagra
  • 38
    Victor Campos
  • 25
    Tomas Alarcon
  • 24
    Leandro Hernandez
  • 19
    Salomon Rodriguez
  • 9
    Javier Correa
Deportes Limache
4-1-4-1
Matias Borquez 1
Matias
Borquez
Guillermo Pacheco 23
Guillermo
Pacheco
Augusto Aguirre 2
Augusto
Aguirre
Alfonso Parot 24
Alfonso
Parot
Gonzalo Paz 3
Gonzalo
Paz
Yonathan Andia 6
Yonathan
Andia
Daniel Castro 19
Daniel
Castro
Cesar Pinares 34
Cesar
Pinares
Luis Guerra 10
Luis
Guerra
Agustin Arce 20
Agustin
Arce
Facundo Pons 29
Facundo
Pons
  • Entrenador
  • 0
    Victor Rivero
  • Suplentes
  • 26
    Nicolas Peranic
  • 7
    Yorman Zapata
  • 8
    Danilo Catalan
  • 11
    Felipe Fritz
  • 22
    Luis Hernandez
  • 25
    Misael Llanten
  • 28
    Mateo Guerra
6
Faltas Cometidas
2
1
Fuera de Juego
0
67
Posesión de Balón
33
0
Tarjetas Amarillas
0
1
Tiros Fuera
3
2
Tiros a Puerta
0
1
Corners
0
1
Tarjetas Rojas
1
6
Saques de Portería
8
0
Penaltis
0
0
Tiros Libres
6
0
Paradas
1
1
Tiros Fuera 1ª Mitad
3
2
Tiros a Puerta 1ª Mitad
0
1
Fuera de Juego 1ª Mitad
0
1
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
1
0
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
0
1
Corners 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
5
Faltas Cometidas 1ª Mitad
2
Últimos enfrentamientos
DEP 1 – 0 COL 02/05/2025

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo vs Deportes Limache?

El partido entre Colo Colo y Deportes Limache se disputará este lunes 27 de octubre, a partir de las 18:00 horas, en el Estadio Nacional. El recinto de los albos no está habilitado, pues la cancha se encontrará en reparaciones tras el concierto de Imagine Dragons.

  • 🗓 Fecha: Lunes 27 de octubre.
  • 🕕 Hora: 18:00 horas.
  • 🏟 Estadio: Estadio Nacional, Santiago.

📡 ¿Dónde ver en vivo Colo Colo vs Deportes Limache?

  • 📺 TV: TNT Sports Premium.
  • 💻 Streaming: TNT Sports en Max.
  • 🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

🟨 Árbitros del partido entre Colo Colo vs Deportes Limache

  • Árbitro: Diego Flores.
  • 1er asistente: Aldo Gómez.
  • 2do asistente: Jean Araya.
  • Cuarto árbitro: Claudio Díaz.
  • VAR: Carlos Carvajal.
  • AVAR: Carlos Venegas.

El XI de Colo Colo vs Deportes Limache por el Campeonato Nacional 2025

  • Fernando De Paul; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg; Arturo Vidal, Vicente Pizarro, Víctor Felipe Méndez; Lucas Cepeda, Marcos Bolados y Claudio Aquino. DT: Fernando Ortiz.

🔴 El XI de Deportes Limache vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2025

  • Matías Bórquez; Guillermo Pacheco, Augusto Aguirre, Gonzalo Paz, Alfonso Parot; Agustín Arce, César Pinares, Luis Guerra, Yonathan Andía; Daniel Castro y Facundo Pons. DT: Víctor Rivero.