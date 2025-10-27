Colo Colo y Deportes Limache se enfrentan este lunes 27 de octubre a las 18:00 horas por la fecha 25 del Campeonato Nacional 2025. El compromiso se disputará en el Estadio Nacional, escenario donde los albos buscarán volver al triunfo ante un cuadro limachino que quiere seguir escapando de la parte baja.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz viene de caer por la cuenta mínima frente a Coquimbo Unido, resultado que lo dejó en el octavo lugar con 34 puntos, fuera de zona de copas internacionales. En tanto, los dirigidos por Víctor Rivero llegan motivados tras vencer 2-0 a Cobresal, alcanzando el puesto 13 con 21 unidades.

⏰ Colo Colo vs Deportes Limache en vivo, por la Primera División: minuto a minuto

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 25 Colo Colo 1 0 Primera parte Deportes Limache Claudio Aquino 17′ Sebastian Vegas 38′ Yonathan Andia 34′ Resumen

Comentarios

Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 38 ‘ Colo Colo Tarjeta roja : Sebastian Vegas 34 ‘ Deportes Limache Tarjeta roja : Yonathan Andia 17 ‘ Colo Colo Gol regular : Claudio Aquino ¡EXPULSADO! – ¡Sebastian Vegas ve la tarjeta roja! ¡Sus compañeros protestan la decisión! ¡EXPULSADO! – ¡Yonathan Andia ve la tarjeta roja! ¡Sus compañeros protestan la decisión! ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Claudio Aquino! El árbitro da inicio al encuentro. Colo Colo Colo Colo 4-2-3-1 30 Fernando

de

Paul 22 Mauricio

Isla 6 Sebastian

Vegas 15 Emiliano

Amor 21 Erick

Wiemberg 23 Arturo

Vidal 32 Lucas

Cepeda 5 Victor

Mendez 34 Vicente

Pizarro 10 Claudio

Aquino 11 Marcos

Bolados Entrenador

0 Fernando Ortiz

Suplentes

12 Eduardo Villanueva



2 Jonathan Villagra



38 Victor Campos



25 Tomas Alarcon



24 Leandro Hernandez



19 Salomon Rodriguez



9 Javier Correa

Deportes Limache Deportes Limache 4-1-4-1 1 Matias

Borquez 23 Guillermo

Pacheco 2 Augusto

Aguirre 24 Alfonso

Parot 3 Gonzalo

Paz 6 Yonathan

Andia 19 Daniel

Castro 34 Cesar

Pinares 10 Luis

Guerra 20 Agustin

Arce 29 Facundo

Pons Entrenador

0 Victor Rivero

Suplentes

26 Nicolas Peranic



7 Yorman Zapata



8 Danilo Catalan



11 Felipe Fritz



22 Luis Hernandez



25 Misael Llanten



28 Mateo Guerra

6 Faltas Cometidas 2 1 Fuera de Juego 0 67 Posesión de Balón 33 0 Tarjetas Amarillas 0 1 Tiros Fuera 3 2 Tiros a Puerta 0 1 Corners 0 1 Tarjetas Rojas 1 6 Saques de Portería 8 0 Penaltis 0 0 Tiros Libres 6 0 Paradas 1 1 Tiros Fuera 1ª Mitad 3 2 Tiros a Puerta 1ª Mitad 0 1 Fuera de Juego 1ª Mitad 0 1 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 1 0 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 0 1 Corners 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 5 Faltas Cometidas 1ª Mitad 2 Últimos enfrentamientos DEP 1 – 0 COL 02/05/2025

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo vs Deportes Limache?

El partido entre Colo Colo y Deportes Limache se disputará este lunes 27 de octubre, a partir de las 18:00 horas, en el Estadio Nacional. El recinto de los albos no está habilitado, pues la cancha se encontrará en reparaciones tras el concierto de Imagine Dragons.

🗓 Fecha: Lunes 27 de octubre.

Lunes 27 de octubre. 🕕 Hora: 18:00 horas.

18:00 horas. 🏟 Estadio: Estadio Nacional, Santiago.

📡 ¿Dónde ver en vivo Colo Colo vs Deportes Limache?

📺 TV: TNT Sports Premium.

TNT Sports Premium. 💻 Streaming: TNT Sports en Max.

TNT Sports en Max. 🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

🟨 Árbitros del partido entre Colo Colo vs Deportes Limache

Árbitro: Diego Flores.

1er asistente: Aldo Gómez.

2do asistente: Jean Araya.

Cuarto árbitro: Claudio Díaz.

VAR: Carlos Carvajal.

AVAR: Carlos Venegas.

⚪ El XI de Colo Colo vs Deportes Limache por el Campeonato Nacional 2025

Fernando De Paul; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg; Arturo Vidal, Vicente Pizarro, Víctor Felipe Méndez; Lucas Cepeda, Marcos Bolados y Claudio Aquino. DT: Fernando Ortiz.

🔴 El XI de Deportes Limache vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2025