Colo Colo y Deportes Limache se enfrentan este lunes 27 de octubre a las 18:00 horas por la fecha 25 del Campeonato Nacional 2025. El compromiso se disputará en el Estadio Nacional, escenario donde los albos buscarán volver al triunfo ante un cuadro limachino que quiere seguir escapando de la parte baja.
El equipo dirigido por Fernando Ortiz viene de caer por la cuenta mínima frente a Coquimbo Unido, resultado que lo dejó en el octavo lugar con 34 puntos, fuera de zona de copas internacionales. En tanto, los dirigidos por Víctor Rivero llegan motivados tras vencer 2-0 a Cobresal, alcanzando el puesto 13 con 21 unidades.
⏰ Colo Colo vs Deportes Limache en vivo, por la Primera División: minuto a minuto
- Claudio Aquino 17′
- Sebastian Vegas 38′
- Yonathan Andia 34′
de
Paul
Isla
Vegas
Amor
Wiemberg
Vidal
Cepeda
Mendez
Pizarro
Aquino
Bolados
- Entrenador
-
0Fernando Ortiz
- Suplentes
-
12Eduardo Villanueva
-
2Jonathan Villagra
-
38Victor Campos
-
25Tomas Alarcon
-
24Leandro Hernandez
-
19Salomon Rodriguez
-
9Javier Correa
Borquez
Pacheco
Aguirre
Parot
Paz
Andia
Castro
Pinares
Guerra
Arce
Pons
- Entrenador
-
0Victor Rivero
- Suplentes
-
26Nicolas Peranic
-
7Yorman Zapata
-
8Danilo Catalan
-
11Felipe Fritz
-
22Luis Hernandez
-
25Misael Llanten
-
28Mateo Guerra
🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo vs Deportes Limache?
El partido entre Colo Colo y Deportes Limache se disputará este lunes 27 de octubre, a partir de las 18:00 horas, en el Estadio Nacional. El recinto de los albos no está habilitado, pues la cancha se encontrará en reparaciones tras el concierto de Imagine Dragons.
- 🗓 Fecha: Lunes 27 de octubre.
- 🕕 Hora: 18:00 horas.
- 🏟 Estadio: Estadio Nacional, Santiago.
📡 ¿Dónde ver en vivo Colo Colo vs Deportes Limache?
- 📺 TV: TNT Sports Premium.
- 💻 Streaming: TNT Sports en Max.
- 🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.
🟨 Árbitros del partido entre Colo Colo vs Deportes Limache
- Árbitro: Diego Flores.
- 1er asistente: Aldo Gómez.
- 2do asistente: Jean Araya.
- Cuarto árbitro: Claudio Díaz.
- VAR: Carlos Carvajal.
- AVAR: Carlos Venegas.
⚪ El XI de Colo Colo vs Deportes Limache por el Campeonato Nacional 2025
- Fernando De Paul; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg; Arturo Vidal, Vicente Pizarro, Víctor Felipe Méndez; Lucas Cepeda, Marcos Bolados y Claudio Aquino. DT: Fernando Ortiz.
🔴 El XI de Deportes Limache vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2025
- Matías Bórquez; Guillermo Pacheco, Augusto Aguirre, Gonzalo Paz, Alfonso Parot; Agustín Arce, César Pinares, Luis Guerra, Yonathan Andía; Daniel Castro y Facundo Pons. DT: Víctor Rivero.