Universidad de Chile selló una alegría en una semana oscura. A pesar de la eliminación en Copa Sudamericana y la derrota ante Huachipato, los Azules cerraron este martes una operación que trae ilusión al CDA: uno de los jóvenes más prometedores del plantel Sub 20 ya es profesional.

Lucas Barrera, volante argentino de apenas 19 años, estampó su firma en su primer contrato con la U. Un nombre que puede sonar nuevo para algunos, pero que viene siendo seguido de cerca por la interna universitaria desde su llegada al país. Y no es menor: sus primeros pasos en el fútbol chileno los dio vistiendo la camiseta de Universidad Católica.

🔵 De promesa cruzada a refuerzo azul: el curioso camino de Barrera

El nacido en Neuquén aterrizó en Chile a inicios de año y rápidamente llamó la atención del cuerpo técnico azul. A pesar de haberse formado en San Carlos de Apoquindo, cruzó la vereda y se convirtió en un proyecto serio para el mediocampo del Romántico Viajero.

Su inclusión en la lista de buena fe para el duelo ante Lanús por la Sudamericana demostró que el DT Gustavo Álvarez lo sigue de cerca. Aunque no entró, sus minutos oficiales parecen cuestión de tiempo en una U que urge de variantes en la mitad de la cancha.

🔵 ¿Cuándo podría debutar en el Primer Equipo?

Por ahora, Barrera se luce en la Sub 20, mientras sus características que más destacan, según Bolavip Chile, son su despliegue, recuperación y precisión en la salida. Su crecimiento físico y lectura de juego lo ponen en la órbita del primer equipo, sobre todo pensando en la seguidilla de partidos que se avecinan.

En un final de temporada donde la U busca rearmarse y dar espacio a su cantera, el joven argentino asoma como una apuesta para refrescar la zona media.