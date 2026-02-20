Deportes Concepción, recién ascendido de Primera B y colista con cero puntos en tres fechas, recibe a un Cobresal que vuela en la tabla con seis unidades y es uno de los equipos más en forma del torneo.

El León de Collao arrastra tres derrotas consecutivas: cayó ante O’Higgins, ante Deportes Limache y la más reciente, una dolorosa derrota 2-1 ante Universidad de Concepción en el clásico regional de la fecha 3, donde Joaquín Larrivey abrió el marcador desde los doce pasos pero los dirigidos por Patricio Almendra terminaron sucumbiendo ante los goles de Mesías y Waterman. Sin puntos, sin goles en contra que amortigüen la angustia y con la necesidad urgente de sumar para alejarse del descenso antes de que sea tarde.

Enfrente llega un Cobresal con confianza plena. Los atacameños vienen de remontarle a Universidad Católica en El Cobre con un contundente 3-2, protagonizando el gol del campeonato en lo que va del torneo: Nadruz con un derechazo infernal desde 25 metros que dejó al arquero rival sin respuesta. Con victorias ante Huachipato, derrota ante Limache y triunfo sobre la UC, los nortinos llegan como visitantes peligrosos en busca de su segunda victoria fuera de casa.

​El árbitro Gastón Philippe dirigirá el encuentro en el Ester Roa, válido por la fecha 4 del Campeonato Nacional.

⏱️ Concepción vs Cobresal, minuto a minuto