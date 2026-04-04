🔴 Matchday | FECHA 8 – Liga de Primera Mercado Libre 2026

⚽ Marcador: Everton 0 – 0 Ñublense

📺 Canal: TNT Sports Premium

🕐 Horario: 20:00 hrs (Chile)

📍 Estadio: Estadio Sausalito, Viña del Mar, Chile

Everton vs Ñublense, minuto a minuto

¿Dónde ver Everton vs Ñublense EN VIVO?

El partido entre Everton y Ñublense por el Campeonato Nacional 2026 se puede ver en vivo a través de las siguientes señales:

📺 TNT Sports Premium

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La Previa de Everton vs Ñublense

El Estadio Sausalito de Viña del Mar es escenario de un duelo con objetivos diametralmente opuestos en la octava jornada de la Primera Divisón. Everton recibe a Ñublense en un choque que tiene mucho en juego para ambos lados del Campeonato Nacional.

Everton, llega en el 14° puesto con apenas 7 puntos, en zona de peligro. Los ruleteros vienen de una Copa de la Liga irregular, con una victoria y dos derrotas como locales en el Sausalito. Para este partido, los viñamarinos no podrán contar con el mexicano Dieter Villalpando, sancionado tras su expulsión ante la UC, mientras que se espera el regreso del goleador Cristián Palacios, quien se perdió el último duelo por un esguince de tobillo.

Ñublense, conducido por el DT Juan José Ribera, marcha en el 3° puesto con 12 puntos, como uno de los candidatos al título. Los Diablos Rojos de Chillán llegan en gran momento: vienen invictos como visitantes en el campeonato y solo han perdido ante Universidad Católica en su condición de local. El goleador del equipo es Ignacio Jeraldino con 3 goles, y Nicola Pérez ha sido sólido bajo los tres palos con 23 atajadas en el torneo.

Formaciones de Everton y Ñublense

Probable formación de Everton:

Ignacio González; Vicente Fernández, Diego Oyarzún, Hugo Magallanes, Benjamín Berríos; Joaquín Moya, Lucas Soto, Alan Medina, Emiliano Ramos; Cristián Palacios y Julián Alfaro. DT: Walter Ribonetto.

Probable formación de Ñublense:

Nicola Pérez; Jovany Campusano, Sebastián Valencia, Osvaldo Bosso, Felipe Campos; Manuel Rivera, Lorenzo Reyes, Gabriel Graciani, Matías Plaza; Giovanny Ávalos y Ignacio Jeraldino. DT: Juan José Ribera.

Estadísticas de Everton vs Ñublense