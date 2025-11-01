Everton y Unión Española se enfrentarán este domingo 2 de noviembre a las 20:30 horas por la fecha 26 del Campeonato Nacional 2025. El partido se disputará en el Estadio Sausalito, en Viña del Mar. 🏟️
El equipo que recién asumió Javier Torrente viene de caer 2-1 frente a Palestino, mientras que Unión Española también perdió su último encuentro, 1-0 ante Cobresal.
En la tabla de posiciones, Everton se ubica en el puesto 14 con 22 puntos, mientras que los Rojos están en el puesto 15 con los mismos 22 puntos, pero con peor diferencia de gol. Ambos clubes buscan un triunfo para escapar de la zona de descenso.
⏰ Everton vs Unión Española en vivo, por la Primera División: minuto a minuto
🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Everton vs Unión Española?
El partido Everton vs Unión Española se jugará este domingo 2 de noviembre, desde las 20:30 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.
- 🗓 Fecha: Domingo 2 de noviembre.
- 🕗 Hora: 20:30 horas.
- 🏟 Estadio: Estadio Sausalito, Viña del Mar.
📡 ¿Dónde ver en vivo Everton vs Unión Española?
- 📺 TV: TNT Sports Premium.
- 💻 Streaming: TNT Sports en Max.
- 🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.
🟨 Árbitros del partido entre Everton vs Unión Española
- Árbitro: José Cabero
- 1er asistente: José Retamal
- 2do asistente: Wladimir Silva
- Cuarto árbitro: Reinerio Alvarado
- VAR: Juan Lara
- AVAR: Claudio Urrutia
🔵 El XI probable de Everton vs Unión Española por el Campeonato Nacional 2025
- Claudio González; Raimundo Rebolledo, Diego García, Diego Oyarzún, Alex Ibacache; Benjamín Berríos, Julián Alfaro, Joan Cruz, Álvaro Madrid; Rodrigo Piñeiro, Sebastián Sosa. DT: Javier Torrente.
🔴 El XI probable de Unión Española vs Everton por el Campeonato Nacional 2025
- Martín Parra; Sebastián Pereira, Fabricio Formiliano, Bianneider Tamayo; Kevin Contreras, Pablo Aránguiz, Gonzalo Castellani, Ariel Uribe, Gabriel Norambuena; Ignacio Jeraldino, Franco Ratotti. DT: Miguel Ramírez.