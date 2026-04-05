Fernando Gago debutó con victoria en la Campeonato Nacional 2026 con Universidad de Chile, los azules golearon 4-0 a Deportes La Serena en el Estadio Nacional con goles de Hormazábal, Guerrero, Altamirano y Arce, todos en el segundo tiempo, y el DT argentino fue muy claro en la conferencia de prensa: el partido que su equipo quería jugar llegó después del descanso, cuando ajustaron la presión y empezaron a ganar duelos.

El 4-0 también tiene un sabor histórico: fue la primera victoria azul en el Estadio Nacional en todo 2026, rompiendo una racha de cuatro partidos sin ganar en casa. Con este resultado, la U sube al cuarto lugar de la tabla con 13 puntos.

El primer tiempo había sido otra historia y el propio Gago no lo escondió.

¿Por qué la U de Chile fue tan superior en el segundo tiempo ante La Serena?

Gago fue directo: La Serena presionó muy bien en el primer tiempo y la U no supo resolverlo. “Ellos nos presionaron muy bien. En el segundo tiempo lo pudimos corregir y a partir de eso empezamos a ganar más duelos ofensivos y defensivos”, explicó el DT tras el partido. El ajuste fue visible desde el primer minuto del complemento: Fabián Hormazábal abrió el marcador a los 49′ y Maximiliano Guerrero amplió de cabeza apenas cinco minutos después.

La corrección táctica de Gago en el descanso fue la clave. El mediocampo azul tomó el control, los espacios se abrieron y la U de Chile mostró el fútbol que el DT lleva semanas intentando instalar desde su llegada al Centro Deportivo Azul.

¿Por qué Gago sacó a Lucas Romero durante el partido?

El cambio de Romero fue preventivo, no por rendimiento. Gago explicó que la tarjeta amarilla del volante lo dejaba expuesto a una segunda amonestación que habría perjudicado al equipo: “Creímos que iba a estar más expuesto con la tarjeta amarilla. Entonces, preferimos hacer el cambio. También lo habíamos planificado así, pero en el segundo tiempo salió el partido que buscábamos”.

¿Qué objetivos tiene Fernando Gago con la U de Chile en el Campeonato Nacional?

La respuesta del DT fue breve y contundente. “Nuestro objetivo es seguir sumando en cada partido. Nuestra mentalidad es que cada partido es una final”, afirmó, y agregó que el equipo debe “seguir insistiendo en esta idea y buscar la forma de tratar de sostenerlo por más tiempo en el partido”.

La frase resume el modelo que Gago quiere consolidar en el Campeonato Nacional 2026: un equipo que no administre ventajas, sino que busque hacer daño durante los noventa minutos. El 4-0 a La Serena fue la primera demostración concreta de ese principio.