Huachipato recibe a Palestino, urgido de ganar su primer partido del año, en Talcahuano por la fecha 4 del Campeonato Nacional 2026.

Los acereros llegan en un momento espléndido: dos victorias consecutivas —2-1 ante Universidad de Chile y una goleada 3-0 frente a Everton— los tienen en la parte alta del campeonato y con Maximiliano Gutiérrez convertido en figura del fútbol chileno, con goles en cada partido. La única sombra fue la derrota 1-0 ante Cobresal en la primera fecha, resultado que quedó atrás rápidamente gracias al poderío mostrado en casa. El técnico Jaime García, campeón de Copa Chile 2025, ha logrado sostener el nivel pese a la reestructuración del plantel y a los partidos extra por Copa Libertadores ante Carabobo.

Palestino, en cambio, acumula dos empates y una derrota. Los árabes igualaron 1-1 ante Ñublense en la fecha 1, empataron ante Universidad de Chile en la tercera y cayeron ante O’Higgins en la segunda, sumando apenas dos puntos. Cristián Muñoz busca desesperadamente encontrar regularidad ofensiva en un equipo que ha marcado solo dos goles en tres partidos.

El último antecedente entre ambos fue un empate 2-2 en La Cisterna en diciembre pasado, con goles de Junior Arias y Joe Abrigo para los árabes. El sábado, el CAP Acero dirá si Huachipato sigue imparable o si Palestino rompe su mala racha de visita.

