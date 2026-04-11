Deportes La Serena recibe a Everton de Viña del Mar este sábado 11 de abril en un duelo urgente de la Fecha 9 del Campeonato Nacional 2026. Los Granates, que vienen de una dura caída 4-0 ante Universidad de Chile, buscan revancha en La Portada. Sigue aquí el minuto a minuto, goles, formaciones y estadísticas del partido.

La Serena vs Everton, minuto a minuto

¿Las claves de La Serena vs Everton?

Deportes La Serena llega con 9 puntos y ocupa la cuarta posición de la tabla, pero arrastra una racha negativa de tres derrotas en los últimos cinco partidos. La goleada 4-0 sufrida ante la U en el Estadio Nacional deja al equipo granate necesitado de reaccionar ante su público. Everton, en tanto, se vio beneficiado por la resta de puntos de Unión La Calera y llega como noveno en la tabla con 11 puntos. Los Ruleteros saben que un triunfo en La Portada los instalaría en zona de clasificación a torneos internacionales.

La previa de La Serena vs Everton

Deportes La Serena no gana hace dos partidos y el técnico granate deberá recomponer el once titular tras la bochornosa caída ante la Universidad de Chile. El Estadio La Portada puede ser un factor a favor: la hinchada nortina ha respondido bien en casa durante la temporada y el equipo necesita la reacción urgente para mantenerse en los puestos altos del Campeonato Nacional.

Everton, viaja al norte con el historial reciente a favor: los Ruleteros ganaron el último duelo directo 3-1 en agosto de 2025, con goles de Sergio Hernández, Emiliano Ramos y Sebastián Sosa. Sin embargo, de visita han mostrado una fragilidad defensiva preocupante que La Serena intentará aprovechar.

Formaciones de La Serena vs Everton

Formación confirmada de Deportes La Serena

Federico Lanzillota; Bruno Gutiérrez, Andrés Zanini, Rafael Delgado, Yahir Salazar; Francis Mac Allister; Joaquín Gutiérrez, Felipe Chamorro, Matías Marín, Jeisson Vargas; Diego Rubio. DT: Felipe Gutiérrez.

Formación confirmada de Everton

Ignacio González; Hugo Magallanes, Emiliano Ramos, Diego Oyarzún, Nicolás Baeza; Lucas Soto, Juaquín Moya, Benjamín Berríos, Braian Martínez; Alan Medina; Nicolás Montiel. DT: Walter Ribonetto.

¿A qué hora juega La Serena vs Everton por el Campeonato Nacional 2026?

El partido se disputará el sábado 11 de abril de 2026 a las 15:00 horas de Chile en el Estadio La Portada de La Serena.

¿Dónde ver La Serena vs Everton en vivo?

El duelo será transmitido en señal abierta por Canal 13 (Señal 2) y en cable por TNT Sports Premium. Además, estará disponible en streaming a través de HBO Max y las plataformas digitales del 13.

Así marchan La Serena y Everton en la Tabla de Posiciones