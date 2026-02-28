Este sábado 28 de febrero, la Fecha 5 del Campeonato Nacional 2026 nos entrega el duelo más atractivo de la jornada: Deportes Limache recibe a Huachipato en el Estadio Municipal Lucio Fariña, con inicio a las 18:00 horas de Chile. Un choque entre el tercero y el líder de la tabla, lo que le da un sabor especial al partido.

Los Tomateros, dirigidos por Víctor Rivero, llegan con 8 puntos producto de 2 victorias y 2 empates, sin conocer la derrota en lo que va del torneo. En casa han sido perfectos: 2 victorias en 2 partidos, incluyendo el histórico 3-1 ante Colo Colo en la Fecha 1. Su última presentación fue un empate 2-2 frente a Universidad de Chile, donde demostraron su capacidad ofensiva. El máximo goleador del equipo, Diego Castro, lleva 3 goles en 4 partidos.

Por el lado acerero, Huachipato lidera el torneo con 9 puntos, acumulando 3 victorias y apenas 1 derrota. El equipo del técnico Jaime García llega motivado, aunque con el golpe anímico de haber sido eliminado de la Copa Libertadores 2026 por Carabobo. En el historial reciente entre ambos, los Acereros dominan: ganaron los 2 enfrentamientos más recientes, incluido un contundente 4-0 en el torneo 2025. El partido será arbitrado por Mario Salvo Sepúlveda.

Limache vs Huachipato, minuto a minuto