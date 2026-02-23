Colo Colo da inicio a una de sus semanas más importantes en el año: este domingo juega el Superclásico ante U de Chile en el estadio Monumental y comienza la preparación de un partido en el que llegan con ventaja por los resultados recientes.

La victoria ante O’Higgins siguió reforzando la confianza del elenco de Fernando Ortiz, que es puntero del Campeonato Nacional 2026 junto a Huachipato.

Para esta semana será clave la recuperación de Javier Correa y el análisis del DT, quien debe decidir si mantiene la fórmula del éxito, o va incluyendo en el 11 titular a refuerzos como Javier Méndez o Lautaro Pastrán.

Todas las noticias de Colo Colo hoy lunes 23 de febrero