Ñublense cerró la temporada con una sorprendente goleada por 5-0 sobre Cobresal. Pese a ello, el elenco chillanejo decidió tomar una medida radical y hacer un importante cambio en su plantilla y también en su cuerpo técnico.

Por ello, el entrenador Ronald Fuentes fue notificado que no continuaría en los Diablos Rojos, por lo que dejará el club, además de algunos jugadores.

La misión de la dirigencia es encontrar a su sustituto para que comande al equipo en la temporada que se avecina, aunque la tarea ya estaría avanzada y se podría sellar en los próximos días.

🔴 Ñublense avanza en la búsqueda de entrenador

El elegido por Ñublense para reemplazar a Ronald Fuentes sería un viejo conocido del fútbol chileno. Se trata de Juan José Ribera, entrenador de 45 años que durante este año tuvo un destacado rendimiento al mando de Audax Italiano.

Según información entregada por el periodista César Merlo, las conversaciones entre los chillanejos y Ribera se encuentran en fase avanzada, con un contrato por un año que marcaría su retorno a Chillán, puesto que defendió los colores del equipo entre 2008 y 2009.

En su reciente paso por los itálicos, el ‘Coto’ cosechó 21 triunfos, 7 empates y 11 derrotas en los 39 partidos que dirigió, lo que representa un 53,8% de rendimiento. Además, mantuvo al equipo en zona de clasificación a torneos internacionales durante la mayor parte de la temporada y alcanzó las semifinales de Copa Chile.

🔄 ¿Por qué Ñublense necesitaba un cambio de entrenador?

El 2025 fue una temporada compleja para Ñublense. El equipo chillanejo enfrentó una mala racha que incluyó nueve partidos consecutivos sin ganar, resultado de ocho derrotas y un empate. Esta sequía de resultados presionó fuertemente al cuerpo técnico y generó inquietud en los hinchas.

Sin embargo, los Diablos Rojos lograron cerrar la campaña de manera positiva. En la última jornada del Campeonato Nacional, Ñublense goleó 5-0 a Cobresal, lo que permitió cortar una racha negativa que había puesto en duda la continuidad de Ronald Fuentes. A pesar de este resultado alentador, la dirigencia ya había tomado la decisión de realizar un cambio radical en la estructura del plantel, considerando que los números generales de la temporada no fueron satisfactorios.

Esta situación llevó a que Fuentes, junto a varios jugadores, recibiera la notificación de no continuidad.

