Ñublense y Colo Colo chocan este viernes 31 de octubre a las 17:30 horas en el estadio Tierra de Campeones por la fecha 26 del Campeonato Nacional 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports y TNT Sports en HBO Max.
Este duelo representa un desafío más ambicioso para el Cacique, ya que necesita ganar para acercarse a los puestos de Copa Sudamericana y dejar atrás la opaca imagen que ha mostrado en la era de Fernando Ortiz.
Los Diablos Rojos, en tanto, tienen casi imposible su clasificación internacional y también descender, por lo que están en una posición tranquila, aunque con críticas por el bajo segundo semestre del equipo.
⚽ Ñublense vs Colo Colo en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto
📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Ñublense vs Colo Colo?
Ñublense vs Colo Colo juegan este sábado 1 de noviembre a las 18:00 horas en el estadio Bicentenario Nelson Oyarzún Arenas de Chillán por la Fecha 26 del Campeonato Nacional 2025.
- 📅Fecha: Sábado 1 de noviembre
- 🕗Horario: 18:00 horas
- 🏟️Estadio: Bicentenario Nelson Oyarzún Arenas (Chillán)
📺 ¿Dónde ver en vivo Ñublense vs Colo Colo?
- 📺TV: TNT Sports
- 💻Streaming: TNT Sports en Max
- 🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre
🟨 Árbitros del partido entre Ñublense vs Colo Colo
- Árbitro: Mario Salvo
- 1er asistente: Felipe Jara
- 2do asistente: Carlos Poblete
- Cuarto árbitro: Claudio Díaz
- VAR: Juan Sepúlveda
- AVAR: Edson Cisternas
🧾 El XI de Ñublense vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2025
El probable once: Nicola Pérez; Diego Sanhueza, Pablo Calderón, Osvaldo Bosso, Jovany Campusano; Esteban Valencia, Federico Mateos, Matías Plaza; Bayron Oyarzo, Patricio Rubio y Lucas Molina. DT: Ronald Fuentes.
🧾 El XI de Colo Colo vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2025
El probable once: Fernando De Paul; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Tomás Alarcón, Vicente Pizarro, Víctor Felipe Méndez; Lucas Cepeda, Claudio Aquino y Javier Correa. DT: Fernando Ortiz.
📲 Para saber más acerca del Campeonato Nacional debes acceder de forma permanente al canal de Google Discover de Al Aire Libre.