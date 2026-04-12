Ñublense recibe a Universidad de Chile este domingo 12 de abril en uno de los duelos estelares de la Fecha 9 del Campeonato Nacional 2026. Dos equipos que marchan con 13 puntos en la tabla se verán las caras en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán, lo que convierte este choque en una verdadera final anticipada para ambas escuadras. Sigue aquí el minuto a minuto, goles, formaciones y estadísticas del partido.

Ñublense vs U de Chile, minuto a minuto

¿Las claves del Ñublense vs U de Chile?

Ambos equipos llegan igualados con 13 puntos en la tabla del Campeonato Nacional, ubicados en el 5° y 4° puesto respectivamente. Universidad de Chile, dirigida por Fernando Gago, viene de una sólida victoria 4-0 sobre Deportes La Serena en la Fecha 8 y llega con la confianza al tope luego de su debut copero. Ñublense, por su parte, acumula 3 victorias, 4 empates y 1 derrota y llega en racha positiva tras el 0-0 ante Everton: los Diablos Rojos no pierden hace tres fechas y han hecho un fortín del Estadio Nelsón Oyarzún Arenas.

La previa de Ñublense vs U de Chile

Ñublense tiene en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán una de sus principales armas. Con 9 goles a favor y solo 6 en contra, los Diablos Rojos mantienen una de las defensas más sólidas de la parte alta del torneo. Su solidez en bloque bajo y la efectividad en los contragolpes hacen del equipo chillanejo un rival incómodo para cualquier candidato al título.

Universidad de Chile de Fernando Gago llega con un segundo aire luego de sus primeras dos victorias en línea. En el Campeonato Nacional tienen 3 victorias, 4 empates y 1 derrota en 8 fechas, con 10 goles a favor y solo 5 en contra. La U viene de golear 4-0 a La Serena con una actuación contundente y el DT argentino tiene el plantel listo para afrontar este exigente duelo a domicilio. La clave estará en cómo Gago administra el desgaste físico acumulado en el ciclo copero.

Formaciones de Ñublense vs U de Chile

Formación confirmada de Ñublense

Nicola Pérez; Jovany Campusano, Felipe Campos, Osvaldo Bosso; Matías Plaza, Lorenzo Reyes, Sebastián Valencia, Gabriel Graciani; Manuel Rivera, Ignacio Jeraldino y Giovanny Avalos. DT: Juan José Ribera.

Formación confirmada de U. de Chile

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez, Marcelo Morales; Israel Poblete, Lucas Barrera, Javier Altmirano, Lucas Assadi; Maximiliano Guerrero y Eduardo Vargas. DT: Fernando Gago.

¿A qué hora juega Ñublense vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2026?

El partido se disputará el domingo 12 de abril de 2026 a las 17:30 horas de Chile en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán.

¿Dónde ver Ñublense vs U de Chile en vivo?

El duelo será transmitido en vivo por TNT Sports Premium, con señal desde las 17:10 horas, y en streaming a través de HBO Max, disponibles en Chile y el resto de Sudamérica.

Así marchan Ñublense y U. de Chile en la Tabla de Posiciones