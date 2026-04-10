O’Higgins y Huachipato se enfrentan por la Fecha 9 del Campeonato Nacional 2026: Celestes y Acereros buscan acercarse a los primeros puestos de la tabla de posiciones. Sigue aquí el minuto a minuto, goles, formaciones y estadísticas.

O’Higgins vs Huachipato, minuto a minuto

Resumen de O’Higgins vs Huachipato

¿Las claves del O’Higgins vs Huachipato?

Ambos equipos llegan en la medianía de la tabla del Campeonato Nacional, por lo que este duelo puede ser determinante en la lucha por los primeros lugares. O’Higgins viene de una racha de tres partidos sin perder por la liga, con victorias sobre Católica y Audax Italiano y un empate ante Unión La Calera.

Mientras que Huachipato ha tenido un año muy irregular y sin puntos medios. Los acereros han ganado 4 partidos y perdido 4 en el Campeonato Nacional y buscarán en Rancagua ganar su segundo partido al hilo.

La previa de O’Higgins vs Huachipato

El cuadro celeste de Rancagua vive un momento de alto vuelo: el triunfo 2-0 ante Millonarios el pasado martes le entregó la cima del Grupo C de la Copa Sudamericana y llega al duelo doméstico con la confianza al máximo. El Estadio Codelco El Teniente se consolida como un fortín difícil de visitar.

Huachipato, por su parte, necesita sumar de a tres para no descolgarse en la tabla. Los Acereros de Talcahuano tienen el antecedente histórico a favor —ganaron el último enfrentamiento directo 2-1 en julio de 2025—, pero deberán sobreponerse a una racha de cuatro partidos sin triunfo.

Formaciones de O’Higgins vs Huachipato

Formación confirmada de O’Higgins

Omar Carabalí; Benjamín Rojas, Miguel Brizuela, Nicolás Garrido, Leandro Díaz; Felipe Ogaz, Juan Leiva, Bryan Rabello; Francisco González, Arnaldo Castillo y Bastián Yáñez.

Formación confirmada de Huachipato

Christian Bravo; Guillermo Guaiquil, Rafael Caroca, Nicolás Vargas, Lucas Velásquez; Claudio Sepúlveda, Santiago Silva, Cris Martínez; Juan Ignacio Figueroa, Lionel Altamirano y Maximiliano Rodríguez.

¿A qué hora juega O’Higgins vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2026?

El partido se disputará el viernes 10 de abril de 2026 a las 20:00 horas de Chile en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua.

¿Dónde ver O’Higgins vs Huachipato en vivo?

El duelo será transmitido por TNT Sports Premium y en streaming a través de HBO Max. Ambas plataformas están disponibles para Chile y el resto de Sudamérica.

Así marchan O’Higgins y Huachipato en la Tabla de Posiciones