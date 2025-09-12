Palestino y O’Higgins chocan en el estadio Municipal de La Cisterna por la Fecha 23 del Campeonato Nacional 2025. El duelo se juega este sábado 13 de septiembre a las 15:00 horas y será transmitido por TNT Sports y HBO Max.

Los Tetracolores buscan alejarse como sublíderes de la tabla de posiciones (lufar que entrega un cupo a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores), mientras que los Celestes quieren acceder a ese lugar. Es un duelo de dos equipos muy parejos en el escalafón.

⚽ Palestino vs O’Higgins en vivo, por el Campeonato Nacional 2025: minuto a minuto

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 23 Palestino Sin Comenzar O'Higgins Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos O'H 1 – 0 PAL 20/04/2025 O'H 1 – 4 PAL 09/08/2024 PAL 1 – 0 O'H 09/03/2024 O'H 0 – 1 PAL 09/12/2023 PAL 0 – 1 O'H 19/05/2023

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Palestino vs O’Higgins?

El partido de Palestino vs O’Higgins se disputará este sábado 13 de septiembre a las 15:00 horas en el estadio Municipal de La Cisterna.

🗓️ Fecha: Sábado 13 de septiembre

🕗 Hora: 15:00 horas

🏟 Estadio: Municipal de La Cisterna

📺 ¿Dónde ver en vivo Palestino vs O’Higgins?

📺 TV: TNT Sports Premium.

💻 Streaming: TNT Sports en Max.

🖥️ Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

💚 El XI de Palestino vs O’Higgins por el Campeonato Nacional 2025

Oncena probable: Por confirmar. DT: Lucas Bovaglio.

🩵 El XI de O’Higgins vs Palestino por el Campeonato Nacional 2025

Oncena probable: Por confirmar. DT: Francisco Meneghini.