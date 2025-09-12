Palestino y O’Higgins chocan en el estadio Municipal de La Cisterna por la Fecha 23 del Campeonato Nacional 2025. El duelo se juega este sábado 13 de septiembre a las 15:00 horas y será transmitido por TNT Sports y HBO Max.
Los Tetracolores buscan alejarse como sublíderes de la tabla de posiciones (lufar que entrega un cupo a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores), mientras que los Celestes quieren acceder a ese lugar. Es un duelo de dos equipos muy parejos en el escalafón.
⚽ Palestino vs O’Higgins en vivo, por el Campeonato Nacional 2025: minuto a minuto
- Estadísticas de equipos
🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Palestino vs O’Higgins?
El partido de Palestino vs O’Higgins se disputará este sábado 13 de septiembre a las 15:00 horas en el estadio Municipal de La Cisterna.
- 🗓️ Fecha: Sábado 13 de septiembre
- 🕗 Hora: 15:00 horas
- 🏟 Estadio: Municipal de La Cisterna
📺 ¿Dónde ver en vivo Palestino vs O’Higgins?
- 📺 TV: TNT Sports Premium.
- 💻 Streaming: TNT Sports en Max.
- 🖥️ Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.
💚 El XI de Palestino vs O’Higgins por el Campeonato Nacional 2025
Oncena probable: Por confirmar. DT: Lucas Bovaglio.
El XI de O’Higgins vs Palestino por el Campeonato Nacional 2025
Oncena probable: Por confirmar. DT: Francisco Meneghini.