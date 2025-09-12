Palestino y O’Higgins chocan en el estadio Municipal de La Cisterna por la Fecha 23 del Campeonato Nacional 2025. El duelo se juega este sábado 13 de septiembre a las 15:00 horas y será transmitido por TNT Sports y HBO Max.

Los Tetracolores buscan alejarse como sublíderes de la tabla de posiciones (lufar que entrega un cupo a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores), mientras que los Celestes quieren acceder a ese lugar. Es un duelo de dos equipos muy parejos en el escalafón.

⚽ Palestino vs O’Higgins en vivo, por el Campeonato Nacional 2025: minuto a minuto

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 23
Palestino
13/09/2025 15:00
Sin Comenzar
O'Higgins
  • Estadísticas de equipos
Últimos enfrentamientos
O'H 1 – 0 PAL 20/04/2025
O'H 1 – 4 PAL 09/08/2024
PAL 1 – 0 O'H 09/03/2024
O'H 0 – 1 PAL 09/12/2023
PAL 0 – 1 O'H 19/05/2023

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Palestino vs O’Higgins?

El partido de Palestino vs O’Higgins se disputará este sábado 13 de septiembre a las 15:00 horas en el estadio Municipal de La Cisterna.

  • 🗓️ Fecha: Sábado 13 de septiembre
  • 🕗 Hora: 15:00 horas
  • 🏟 Estadio: Municipal de La Cisterna

📺 ¿Dónde ver en vivo Palestino vs O’Higgins?

  • 📺 TV: TNT Sports Premium.
  • 💻 Streaming: TNT Sports en Max.
  • 🖥️ Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

💚 El XI de Palestino vs O’Higgins por el Campeonato Nacional 2025

Oncena probable: Por confirmar. DT: Lucas Bovaglio.

🩵 El XI de O’Higgins vs Palestino por el Campeonato Nacional 2025

Oncena probable: Por confirmar. DT: Francisco Meneghini.