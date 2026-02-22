El Campeonato Nacional 2026 tiene su partido más urgente del domingo. Audax Italiano recibe a Everton en el Estadio Bicentenario de La Florida, en la Fecha 4 de la Liga de Primera. Los Itálicos necesitan reponerse de la caída ante Ñublense y consolidarse en la tabla, pero los Ruleteros llegan en una situación dramática: tres derrotas, cero puntos y 592 minutos sin marcar un solo gol. Para Javier Torrente, este partido ya no admite más excusas. El contexto es claro: hay puntos que valen doble para los dos lados.

📺 ¿Qué canal transmite Audax Italiano vs Everton EN VIVO?

El partido entre Audax Italiano y Everton será transmitido EN VIVO por televisión y streaming en todo Chile.

Las señales confirmadas son:

TNT Sports Premium (TV)

(TV) HBO MAX

👉 Para ver el partido online, necesitas una suscripción activa a HBO MAX o tener contratado TNT Sports Premium en tu operador de TV pago.

🕒 ¿A qué hora juega Audax Italiano vs Everton por la Fecha 4?

El encuentro está programado para:

📆 Domingo 22 de febrero de 2026

⏰ 18:00 horas (Chile)

🏟️ Estadio Bicentenario Municipal de La Florida, Santiago

🏆 Fecha 4 – Campeonato Nacional 2026

🧑‍⚖️ Árbitro: Claudio Díaz Mera



📡 ¿Dónde ver Audax Italiano vs Everton EN VIVO ONLINE?

El partido se puede seguir en vivo y online a través de:​

HBO MAX (streaming oficial para todo Chile)

🎁 ¿Dónde ver GRATIS Audax Italiano vs Everton?

No hay señal abierta confirmada para este partido. Sin embargo, puedes seguir el duelo de la Fecha 4 GRATIS con cobertura completa en:

👉 AlAireLibre.cl

(minuto a minuto, goles, incidencias, análisis editorial y todo lo que deje este duelo clave del Campeonato Nacional 2026)

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 4 Audax Italiano Sin Comenzar Everton CD

⚽ Las probables formaciones de Audax Italiano vs Everton

Los técnicos no han confirmado sus onces, pero la lógica del partido anticipa un Audax sólido en su casa y un Everton que necesita arriesgar para romper la sequía.

Probable formación Audax Italiano: Bloque organizado con salida rápida, apoyando en la cancha sintética de La Florida para generar transiciones verticales.Probable formación Everton (Torrente): Esquema ofensivo por obligación. El técnico no puede permitirse otro partido sin gol si quiere mantener el vestuario comprometido.